Ele vê um tubarão e foge, mas não consegue chegar à margem Uma mulher que foi morta na água na frente dos nadadores

Todos que estavam na água começaram a gritar enquanto tentavam sair da água o mais rápido que podiam. O mesmo aconteceu com o homem de 39 anos que não conseguiu escapar. imagem de estoque Um mergulho matinal na praia se transformou em uma tragédia na África do Sul quando uma mulher se juntou, Atacado e morto por um tubarão branco. Drama de domingo de manhã em frente à Praia Central, na cidade de Plettenberg Bay, no Cabo Ocidental. A vítima é uma mulher de 39 anos Quem estava na praia com outras pessoas nadando de manhã. O dia parecia calmo e o mar estava calmo quando de repente um grande tubarão branco apareceu na água.

A cena descrita pelas testemunhas é imediatamente dramática. Todos que estavam na água começaram a gritar enquanto tentavam sair da água o mais rápido que podiam. O mesmo aconteceu com o homem de 39 anos que foi alvo do animal e não poderia escapar. “Estava um pouco nublado, mas estava ensolarado e havia muitas pessoas mergulhando cedo porque a temperatura estava muito quente. Então ouvimos muitos gritos de pessoas que ficaram sem água devido ao ataque de tubarão”, disse uma testemunha. . Cheguei à praia, Os presentes imediatamente pediram ajuda Mas é tarde demais para a mulher. Um barco de patrulha do Instituto Nacional de Resgate Marítimo (NSRI) chegou ao local, mas só conseguiu recuperar o corpo da mulher morta. O porta-voz da NSRI, Craig Lampinnon, disse ao TimesLive: “Infelizmente, houve um acidente fatal com um tubarão em frente à Central Beach no domingo de manhã. A NSRI Plettenberg Bay e a polícia foram acionadas às 7h53 depois disso. foi despachado.” Ao chegar ao local do acidente, os socorristas encontraram um corpo sem vida Acredita-se que ele seja uma mulher de 39 anos da Cidade do Cabo. O corpo foi retirado da água e levado para a praia.” READ "Na Índia, o número real de mortes de Covid é 5 vezes maior que os números oficiais. É um massacre de dados." Este é o segundo ataque fatal de tubarão na área nos últimos três meses. Assim, as autoridades locais confirmam que os recifes de tubarões em breve serão instalados na água, juntamente com outros sinais de alerta.

