Na União Europeia os Soberanos exultam, o silêncio de Bruxelas – Política

Eles se alegram na Hungria, Polônia, Suécia e na França, Marine Le Pen. O silêncio reina em Bruxelas. Assim, a Europa saúda a vitória da centro-direita Giorgia Meloni e prepara-se para a Itália que, do ponto de vista da sua posição política, corre o risco de ser oposta à de Mario Draghi. Com todas as ramificações do caso nas grandes negociações que estão pela frente entre agora e dezembro, começando com as da terceira parcela dos fundos do NRP.

Na Eurocâmara da irmandade italiana, ele se senta com conservadores e reformistas ao lado de poloneses do Pis, do governo e dos democratas suecos, que acabaram de encontrar uma brecha na última eleição. Por outro lado, a associação com os apoiantes do Partido Nacional do Rally. E a Jordan Bardella, MEP e “Big” do concerto de Marine Le PenEle foi um dos primeiros a se alegrar. “Os italianos deram uma lição de humildade à União Europeia que, na voz da senhora von der Leyen, pretendia forçar uma votação sobre eles. Nenhuma ameaça de qualquer tipo pode parar a democracia: os povos europeus levantam a cabeça e assumem seu destino !”, escreveu em um tweet. Referindo-se às palavras da chefe da Comissão de Nova York, quando deixou claro na quinta-feira que, se as coisas na Itália “entrarem em uma situação difícil, a UE tem as ferramentas” para responder. Ferramentas já utilizadas com a Polónia e Hungria.

Por detrás do véu de silêncio com que os partidos pró-europeus e as instituições da UE testemunham a vitória do centro-direita, existe sobretudo medo: que a Itália coopere com a Hungria e a Polónia numa série de questões-chave, começando pelas ligada ao Estado de Direito.

A alegria do primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki (“Parabéns Giorgia Meloni!”) e Tweet Palazz Orbán, conselheiro político do húngaro Viktor Orbán, desejo exatamente isto: “Parabéns a Georgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi pelas eleições de hoje! Nestes tempos difíceis, mais do que nunca, precisamos de amigos que compartilhem uma visão e abordagem comuns aos desafios da Europa.” Como aplaude a extrema-direita espanhola do Vox: “Esta noite, milhões de europeus estão depositando suas esperanças na Itália. Georgia Meloni mostrou o caminho para uma Europa orgulhosa, livre e soberana”, tuitou o líder Santiago Abascal.

Mas há outra linha vermelha na qual Bruxelas não admitirá desvios: o apoio à Ucrânia, sobre o qual Meloni já deu grandes garantias. A líder do FdI, em julho, fez uma parada na Eurocamera, reafirmando sua plena aliança com as posições do Ocidente. Além disso, em Estrasburgo, Ecr é a maioria apoiando Roberta Mezzola, enquanto em torno do grupo Id no qual a Liga se encontra, a maioria do Parlamento Europeu levantou há algum tempo uma espécie de “cordão saudável”, como os defensores da soberania o chamam. Mas o resultado da votação italiana também pode mudar o equilíbrio em Estrasburgo. O PPE, por exemplo, não fez comentários. Seu apoio ao Forza Italia tem sido consistente e inabalável, ao mesmo tempo em que se concentra nas garantias pró-europeias e atlânticas que o partido de Antonio Tajani tem feito há anos na UE. Mas já nos últimos dias, tem crescido no PPE o medo sobre o peso que as instituições financeiras islâmicas terão dentro da coalizão.

Vox se alegra: ‘Melone mostra o caminho para uma Europa livre’

“Na noite passada, milhões de europeus depositaram suas esperanças na Itália. Giorgia Meloni mostrou o caminho para uma Europa orgulhosa e livre de nações soberanas, capazes de cooperar para a segurança e prosperidade de todos”, escreveu Santiago Abascal, líder do grupo espanhol Fox , no Twitter. Cerimônia.

Alternativa: “Com os amigos Meloni e Salvini, a direita poderosa na Itália”

“Vamos torcer pela Itália! Parabéns a toda a coalizão de centro-direita. Juntamente com os amigos Matteo Salvini e Georgia Meloni, você pode construir um governo de direita forte. Suécia no norte e Itália no sul: governos de esquerda são aqueles ontem.” Beatrix von Storch, vice-líder do Parlamento Europeu e da Agência Francesa de Desenvolvimento, escreveu em um tweet

Zemmour, Meloni prova que chegar ao poder é possível

“Da Suécia à Itália, nas últimas semanas assistimos à segunda coalizão de direita vitoriosa na Europa que é a questão da identidade em termos concretos. Estendo todas as minhas felicitações à senhora Meloni e expresso minha felicidade ao povo italiano. pessoas livres que se recusam a morrer.” Eric Zemmour, líder do partido nacionalista francês Reconquete, escreve em nota. Ele acrescenta: “Como não ver esta vitória como evidência de que sim, o poder pode ser alcançado?”

Sinistra Albee, “Terrível, os neofascistas na porta”

O “terrível” neofascismo está à nossa porta com a vitória de Meloni na Itália. A corrida do veneno reacionário, xenófobo e autoritário foi confirmada em toda a Europa. A ressalva é séria: precisamos construir uma alternativa de esquerda como cura.” Manon Aubry, co-presidente do Grupo de Esquerda na Eurochamber, escreveu em um tweet.

Moody’s: grandes desafios para o novo governo italiano

“O próximo governo italiano terá que enfrentar uma série de desafios de crédito significativos, primeiro implementando o programa NRP e gerenciando questões relacionadas ao fornecimento de energia e preços de energia, além de gerenciar os encargos da dívida que são propensos a crescimento negativo, custos de financiamento e evolução da inflação .” Este é o comentário da agência de classificação de risco Moody’s sobre o que espera o novo governo na Itália, após as primeiras pesquisas de opinião na votação de hoje.