Fiona chega ao Canadá com ventos de furacão, um evento histórico e extremo, causando danos ao «3B Meteo video

Furacão Fiona depois de cruzar as Bermudas

Atualização de domingo: Muitos danos na Nova Escócia, e também falta o Labrador da Terra Nova – O pior já passou com o furacão que varreu o extremo nordeste do Canadá, em direção a Terra Nova Labrador e Saint-Pierre, fraco, mas ainda capaz de determinar condições climáticas ruins com ventos fortes. Para relatar dois desaparecidos em Port au Basque, em caso de emergência Depois da ira da tempestade.

Enquanto isso, a devastação causada pela tempestade na Nova Escócia está agora sendo tratada, que lembramos como soprando com ventos típicos de furacão, perdendo as propriedades termodinâmicas típicas de um ciclone tropical. Entre as cidades mais afetadas, Porto ou Basco, com algumas casas e prédios literalmente rebocados para o mar. Cerca de 70% da população da Nova Escócia ficou sem eletricidade, tanto quanto 95% no PEI.

https://www.youtube.com/watch?v=o0E94-cIg9U

Apesar de Transição para uma tempestade tropical furacão anterior Fiona Ela manteve suas características de energia quando era um ciclone de truque O vento sopra em torno de seu centro tão longe quanto 150 km/h, com uma pressão atmosférica de 931 hp, a pressão mais baixa já registrada no Canadá. Após cruzar as Bermudas, o efeito foi com a costa canadense de nova Escócia fixar destrutivo.

Já mais de 400.000 famílias ficaram sem eletricidade Eles estão concentrados principalmente na área de Charlottetown e Kings County. Este é um evento histórico para o país, que nunca aconteceu antes no passado. vento forte Além da queda de torres de alta tensão Danos graves a telhados e pequenas infraestruturas E então lá chuva alta que causam inundações e inundações. Milhares de intervenções dos bombeiros também árvores caídas. Devido aos ventos fortes, o tráfego rodoviário foi interrompido em vários locais. As principais pontes que ligam as cidades também foram fechadas ao tráfego, incluindo as Halifax e Dartmouth

As condições são diferentes de tudo que já vimos antes. Estamos registrando relatos de árvores e fios caídos, mas só responderemos a chamadas de emergência. – Enviado Kelly pic.twitter.com/gX7YPTPDSN – Polícia de Charlottetown (ChtownPolice) 24 de setembro de 2022

resquícios do furacão # Fiona Agora chegando à Nova Escócia, Canadá Enorme sistema com ventos acima de 90 mph. pic.twitter.com/baOIFc4tJ8 – Simon King (@SimonOKing) 24 de setembro de 2022

Inúmeros relatos de fios embaixo e grandes árvores embaixo tornando muitas estradas intransitáveis ​​por toda a cidade. Não é seguro estar nas estradas. Continuaremos a compartilhar fotos do efeito Venas. – Enviado Kelly pic.twitter.com/1S5F3sXTQu – Polícia de Charlottetown (ChtownPolice) 24 de setembro de 2022

