Seus pais batiam nela e a mantinham em uma gaiola de cachorro: um inferno para uma menina de 6 anos

Foram espancados diversas vezes, maltratados e, por vezes, deixados sem comida durante dias inteiros. E forçado a dormir fechado Em uma gaiola de cachorro. Este é o inferno que uma menina de 6 anos teria vivido com os pais disfarçados de algozes. O episódio acontecerá nos Estados Unidos, especificamente na Pensilvânia. Isto levou, nas últimas horas, a uma prisão Pais A menina, um homem de 37 anos e uma mulher de 33 anos postagem de Nova York, Os dois principais suspeitos acabaram algemados após a investigação iniciada em 7 de janeiro. Segundo informado pelas autoridades americanas, a vítima morava com a família em uma casa localizada na região de Brownsville.

Da reconstituição inicial dos acontecimentos, tudo apareceu quase por acaso: há algum tempo, o pai da menina ligou para o pronto-socorro de saúde para informar que a menina estava debilitada e com aparente convulsão, no momento em que entre as outras cinco crianças presentes em casa eles estavam tentando dar banho nela. Quando a polícia também chegou ao local indicado, os policiais viram uma cena retirada de um filme de terror: o prédio estava aparentemente em mau estado de conservação, com Fezes e urina Espalhados no chão e lixo por toda parte. O primeiro sinal de alarme a tocar naquele momento foi o sobrinho do casal que morava com eles. Este último iria explicar à polícia como seu jovem primo ficava trancado em uma casa todas as noites jaula Para cães.