Ucrânia – a guerra da Rússia, notícias de hoje. Mísseis russos sobre Donetsk

Kiev: “Uma mulher grávida também morreu no ataque russo em Donetsk”

Há também uma mulher grávida, bem como uma criança, entre as vítimas do ataque lançado pela Rússia na noite passada à cidade de Seledov, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia: o Ministro do Interior ucraniano anunciou isto via Telegram, Igor KlimenkoAcrescentando que a maternidade do hospital danificado foi gravemente danificada. Traga de volta ocrinforme. 12 pessoas ficaram feridas no ataque, incluindo quatro crianças. “Os invasores atacaram o hospital por volta de uma da manhã. O principal ataque foi na maternidade. No total, havia aproximadamente 200 pessoas internadas. Dezenas de pacientes estavam em estado grave. Eles foram evacuados para outras instalações médicas no área”, escreveu o ministro. Klimenko disse que as equipes de resgate conseguiram salvar um bebê de seis meses, enquanto seis pessoas – incluindo uma criança – ficaram feridas. Os corpos de três pessoas foram recuperados dos escombros, incluindo uma criança de 9 anos e uma mulher grávida. O ministro acrescentou que também foi atingido um edifício residencial de cinco andares, explicando que a entrada do edifício foi destruída: uma pessoa que ficou presa nos escombros foi resgatada e seis ficaram feridas, incluindo um jovem de 17 anos, um adolescente de 13 anos. ano e uma criança de 8 anos.