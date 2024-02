Alerta americano, Rússia ameaça do espaço com armas nucleares: relatório

A Rússia poderia usar armas nucleares no espaço para atingir satélites. Esta é a ameaça que preocupa os Estados Unidos e que levou a Casa Branca a convocar os oito líderes do Congresso para briefings.

ABCnews resume o quadro detalhado relativo à “ameaça à segurança nacional” focada pelo Comité de Inteligência da Câmara, que citou uma questão urgente relacionada com a capacidade militar da Rússia que é “profundamente preocupante e desestabilizadora”. De acordo com o presidente do comitê, Mike Turner, o presidente dos EUA, Joe Biden, deve desclassificar “todas as informações disponíveis”.

Segundo a Abcnews, que cita duas fontes familiarizadas com as discussões em curso no Capitólio, a ameaça está ligada às ambições russas de “colocar” armas nucleares no espaço. “É uma grande coisa”, resumiu a fonte.

Vários membros do Congresso, que permaneceram anónimos, limitaram-se a descrever a questão como “séria”. O presidente da Câmara, Mike Johnson, diz: “Trabalharemos juntos para resolver esta questão, como fazemos com todas as questões confidenciais”. “Queremos garantir a todos que o volante está em boas mãos.” O congressista Jim Himes, representante democrata de Connecticut, define o alarme como “significativo”, mas “não é motivo de pânico. É um debate que precisa ser abordado, mas não publicamente”.