As autoridades dos EUA informaram o Congresso e os aliados europeus de que possuem novas informações relacionadas com as “capacidades nucleares” da Rússia, o que poderia representar uma “ameaça internacional”. Alguns responsáveis ​​anónimos disseram ao New York Times que os novos dados obtidos pelos Estados Unidos são “perigosos”, especificando, no entanto, que as “capacidades” em questão ainda estão em desenvolvimento e ainda não foram implementadas. Portanto, não representará uma ameaça direta à segurança dos Estados Unidos, da Ucrânia ou dos países europeus. Uma segunda fonte disse ao jornal que a Rússia está a trabalhar para desenvolver uma arma nuclear anti-satélite baseada em tecnologia espacial. Mas o Kremlin negou categoricamente esta notícia.

O New York Times citou autoridades que afirmaram que a nova informação indica uma situação perigosa, mas as capacidades nucleares em questão ainda estão em desenvolvimento e que a Rússia ainda não as utilizou. A informação classificada como ultrassecreta, segundo fontes do New York Times, indica tentativas russas de desenvolver uma arma nuclear anti-satélite, mas a arma ainda não foi lançada em órbita. Politico e ABC News também relataram essas capacidades. A questão veio à tona depois que o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, Mike Turner, deu o alarme sobre a “ameaça à segurança nacional”, apelando ao governo Biden para compartilhar informações com os aliados e desclassificar o arquivo.

Agora, o Kremlin negou os rumores publicados pelo The New York Times de que a Rússia quer colocar armas nucleares no espaço. O porta-voz da Casa Branca, Dmitry Peskov, citado pela TASS, comentou: “A Casa Branca está tentando desonestamente pressionar o Congresso a votar o projeto de lei de alocação de dinheiro: Isto está claro. Veremos a que truques a Casa Branca recorrerá agora.”