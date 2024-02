A arma nuclear de Putin que pode interromper as comunicações por satélite dos EUA

A Rússia desenvolveu uma arma espacial nuclear capaz de atingir a vasta rede de satélites americanos, destruindo assim as comunicações civis, o sistema de vigilância do espaço e até mesmo a rede de comando e controlo das operações militares levadas a cabo pelos Estados Unidos e seus aliados. O que é mais assustador é que os americanos não possuem actualmente as ferramentas capazes de enfrentar tal possibilidade.

corrida armamentista

Aqui está a “ameaça alienígena” que o MP anunciou em parte Michael Turner: Republicano de Ohio e presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, que na quarta-feira pediu ao governo Biden que desclassificasse informações sobre ele. É uma medida que surpreendeu os Democratas, porque a Rússia não parece perto de utilizar a arma: portanto, o perigo não seria tão urgente. Mas certamente despertou dúvidas justificadas sobre o desejo real da Rússia de permanecer no Tratado do Espaço Exterior de 1967, que proíbe todas as armas nucleares orbitais. Um dos primeiros grandes acordos de controlo de armas negociados entre os Estados Unidos e a então União Soviética: e, acima de tudo, um dos últimos acordos ainda em vigor. Se a Rússia decidir desistir e, como é provável, permitir que o Novo Tratado START, que limita as armas nucleares estratégicas até Fevereiro de 2026, expire – já abandonou recentemente vários tratados de controlo de armas que datam da Guerra Fria – há mais a fazer. isso do que tangível. O risco de um vale-tudo ser capaz de desencadear uma nova corrida armamentista, como não se via desde a Guerra Fria.

Na verdade, fala-se deste tipo de arma há pelo menos meio século. Tanto que foi até subtema de um famoso episódio da saga Jornada nas Estrelas No final da década de 1960: O episódio foi filmado quando o tratado entrou em vigor e a questão nuclear estava sendo discutida, então houve muita conversa. Também em dezembro, um thriller estrelado por Julia Roberts e Mahershala Ali foi lançado na Netflix. O mundo está atrás de vocêO que representa exatamente este cenário para um ataque por satélite. O facto de o perigo não ser iminente é confirmado por fontes que preferem permanecer anónimas O jornal New York TimesNa verdade, não significa que se esteja seguro: significa que há um período de tempo, ainda que limitado, durante o qual se pode trabalhar para evitar que essa arma seja melhorada e colocada em serviço.

De Rumsfeld a Trump

É sabido que a Rússia e a China estudam sistemas para militarizar o espaço há algum tempo: isso aconteceu com bastante frequência em 2019 Donald Trump Criou um órgão militar especial, especificamente dedicado à guerra espacial, com o objectivo de proteger os activos dos EUA em órbita, começando pelos satélites. Não é uma ideia nova em si: na verdade, já tinha sido proposta no início dos anos 2000 por uma comissão presidida pelo então Secretário de Estado. Donald Rumsfeld.

Na verdade, os Estados Unidos até agora apenas experimentaram tecnologias espaciais, mas nunca as implementaram. Enquanto Moscou trabalha há décadas para desenvolver suas capacidades espaciais. Na verdade, um relatório publicado no ano passado destacou o desenvolvimento de armas que cegam os satélites pela Rússia, ao mesmo tempo que observou que se absteve de utilizar toda a gama de capacidades anti-satélite que desenvolveu. Não há dúvida de que a implantação de uma arma nuclear no espaço representaria, portanto, um grande avanço na tecnologia russa e uma escalada potencialmente dramática.

Raiva da Casa Branca e ajuda a Kiev

Entretanto, entretanto, a decisão de Turner na quarta-feira de partilhar informações confidenciais com outros membros do Congresso criou muita turbulência em Washington: e irritou a Casa Branca, que teme colocar em risco as fontes que aparentemente transmitiram as informações. . Portanto, compreender as intenções do congressista não é totalmente fácil: “Peço ao Presidente Biden que desclassifique todas as informações relacionadas com a ameaça para que o Congresso, a Administração e os nossos aliados possam discutir publicamente as ações necessárias para responder”. Em teoria, ele é um dos poucos aliados da Casa Branca na questão da ajuda à Ucrânia, na qual o Capitólio está a tropeçar. É uma questão que os democratas e alguns republicanos, incluindo Turner, consideram crucial. Maioria dos republicanos na Câmara dos Representantes – incluindo o Presidente da Câmara Mike Johnson – Rejeita pedidos para colocar em votação na Câmara o pacote de ajuda externa de 60,1 mil milhões de dólares para Kiev (que inclui fornecimentos de ajuda militar a Israel e Taiwan) que o Senado já aprovou. Eles são firmes nas suas crenças, especialmente depois das palavras de Trump sobre a NATO, que encorajou a Rússia a “fazer o que quiser” a qualquer país economicamente atrasado da aliança.

O porta-voz do Conselho de Segurança foi questionado ontem por jornalistas Jack Sullivan Ele disse estar “surpreso” com a medida: “Já agendamos um briefing para os membros da Câmara dos Deputados sobre a chamada Gangue dos Oito”, referindo-se ao apelido dado ao grupo de líderes bipartidários no Congresso. “Eles estão surpresos que Turner tenha falado publicamente antes da reunião agendada.” Jim Hymes, um democrata de Connecticut e membro do Comitê de Inteligência da Câmara, defendeu o trabalho do colega: enfatizando que a questão é “séria” e que Turner tem razão em focar nela. Senador sinal Warnerdemocrata da Virgínia e senador Marco RubioO republicano da Flórida disse em comunicado conjunto que o Comitê de Inteligência do Senado, do qual faz parte, tem abordado o assunto desde o início e já discutiu uma possível resposta com o governo Biden. Certamente haverá mais discussão sobre este tema nas próximas horas.