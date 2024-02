“A Rússia está desenvolvendo a capacidade de atacar satélites e pressionaremos Moscou” – Corriere.it

Do nosso correspondente

Mônaco – Ameaça nuclear russa E a Armas para a Ucrânia. Ontem foi mais um dia agitado em Washington, com… A resposta de Joe Biden ao KremlinE Bruxelas, onde se realizou a Cimeira dos Ministros da Defesa da NATO. Hoje, o confronto segue para Mônaco, onde Conferência de segurança. A cirurgia está prevista para acontecer amanhã Volodimir Zelensky Que se prepara atualmente para concluir um acordo bilateral com a França.

Movimentos de Biden Da capital americana, John KirbyUm porta-voz da Casa Branca diz que o presidente dos EUA Não foi dada luz verde para publicar as informações coletadas pela inteligência Usado em manobras russas. Segundo rumores, Diz-se que Moscou está desenvolvendo um dispositivo nuclear capaz de desativar satélites dos EUA. Kirby acrescentou que apenas os líderes democratas e republicanos do Congresso serão notificados. Além disso, a Casa Branca iniciará o “trabalho diplomático”, ou seja,Abertura do confronto com MoscouConsiderando que esta arma nuclear violaria as disposições do “Tratado do Espaço Exterior” assinado pelos Estados Unidos, a União Soviética e o Reino Unido em 1967.

Freios Stoltenberg Mas em Bruxelas, encontrou-se com o secretário-geral da NATO, Jens StoltenbergDurante uma coletiva de imprensa, Tente diminuir o tom do alarme“Não há ameaças militares iminentes contra os Estados membros.” Sobre a possível bomba atómica dos russos, limitou-se a dizer: “Na NATO, trocamos constantemente informações de inteligência entre aliados e é natural que monitorizemos todas as possíveis ameaças de todas as direcções”. O debate nuclear também tem outro impacto: A União Europeia discute A possibilidade de se dotar de uma força de dissuasão nuclear autossuficiente, separado dos Estados Unidos. Levanta também a possibilidade de nomear um Comissário para os Assuntos de Defesa no próximo órgão executivo de Bruxelas. A presidente Ursula von der Leyen diz que concorda. No entanto, Stoltenberg acredita que as armas nucleares da NATO continuarão a garantir a segurança de todos os 31 estados membros. É melhor evitar duplicação. O ponto central permanece Fornecimento de armas para Zelensky. Os ministros indicaram que os arsenais ocidentais estavam a começar a esvaziar-se. READ Ucrânia - Rússia, notícias de guerra hoje. Kyiv atingida por drones kamikaze

Nó de armas Stoltenberg salienta que “precisamos de passar do ritmo lento dos tempos de paz para o ritmo lento dos tempos de paz”. A alta produção exigida pelo conflito. Para fazer isso, os produtores precisam de contratos assinados e, apenas nos últimos meses, a NATO assinou contratos no valor de dez mil milhões de dólares. Em todo o caso Levará meses para ver os primeiros resultados. No entanto, Stoltenberg forneceu uma descrição dos últimos pacotes de ajuda prometidos pelo Canadá, Finlândia e Noruega: “Trata-se de equipamento e peças sobressalentes para aeronaves F-16”.

E ainda:Um grupo de aliados está trabalhando para entregar um milhão de drones à Ucrânia 20 países formarão equipes especializadas para desminagem. Entretanto, as chancelarias estão a avaliar se devem recorrer, de forma mais contínua, a outros países, por exemplo, à Coreia do Sul. Por fim, decidiu-se transferir o chamado “Grupo Ramstein”, composto por mais de 50 países. Sob o controlo directo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que até agora forneceu meios e recursos militares a Zelensky. uma razão? 99% das entregas provêm de parceiros da OTAN. Além de armas e treinamento. A OTAN pretende estabelecer um centro de treino para soldados ucranianos na cidade de Bydgoszcz, no centro da Polónia. O secretário-geral explicou que será também uma estrutura “para analisar as lições que aprendemos com a guerra contra a Rússia”.