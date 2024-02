“Vazamento de metano no Cazaquistão entre os piores de sempre” – notícias de última hora

Uma nova análise revelada pela BBC mostra que um dos piores vazamentos de metano já registrados ocorreu no ano passado em um poço remoto no Cazaquistão. Estima-se que 127 mil toneladas de gás entraram na atmosfera desde que a explosão provocou um incêndio que durou mais de seis meses.





O metano é um gás de efeito estufa muito mais poderoso que o dióxido de carbono. A Bozashi Neft Company, proprietária do poço, nega ter vazado uma “grande quantidade” de gás metano.





“A escala e a duração do vazamento são francamente extraordinárias”, disse Manfredi Caltagirone, chefe do Observatório Internacional de Emissões de Metano da ONU. “É muito grande.” Em 9 de junho de 2023, foi relatada uma explosão durante a perfuração de um poço exploratório na região de Mangystau, no sudoeste do Cazaquistão, causando um incêndio que durou até o final do ano. Não foi controlado até 25 de dezembro. As autoridades locais disseram à BBC que estão em andamento trabalhos para fechar o poço com concreto.





O metano é um gás invisível ao olho humano. Mas quando a luz solar passa através de uma nuvem de metano, cria uma impressão digital única que alguns satélites podem rastrear. Esta infiltração de metano foi estudada pela primeira vez pela empresa francesa de análise geológica Kairos.





A sua análise foi agora verificada pelo Instituto Holandês de Investigação Espacial e pela Universidade Politécnica de Valência, Espanha. Analisando dados de satélite, os cientistas descobriram que altas concentrações de metano foram visíveis em 115 ocasiões diferentes entre junho e dezembro.





Com base nessas leituras, concluíram que 127 mil toneladas de gás metano vazaram desse poço. Isso poderia torná-lo o segundo pior vazamento de metano provocado pelo homem já registrado. “Apenas a sabotagem do Nord Stream poderia ter levado a um vazamento mais sério”, diz Luis Guanter, da Universidade Politécnica de Valência, que ajudou a investigar o vazamento.



