Navalny morreu na prisão e estava detido desde janeiro de 2021 – Notícias

O líder dissidente da oposição russa, Alexei Navalny, morreu na prisão.

Navalny, de 47 anos, morreu na colónia prisional do Ártico, onde cumpria uma pena de 19 anos de prisão, de acordo com um comunicado divulgado pelo Serviço Penitenciário Federal Russo. “Navalny sentiu-se mal depois de caminhar e quase imediatamente perdeu a consciência. A equipe médica chegou imediatamente e uma ambulância foi chamada. determinado.” “, lê-se no comunicado. Ele está detido desde janeiro de 2021.

O Kremlin considerou “completamente inaceitáveis” as acusações feitas pelos países ocidentais contra Moscovo relativamente à morte de Alexei Navalny na prisão. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: “Não há declarações de médicos, nenhuma informação de peritos forenses, nenhuma informação final do Serviço Penitenciário Federal, nenhuma informação sobre a causa da morte, e temos estas declarações, absolutamente escandalosas”. Pela mídia estatal russa.

vídeo Morto ou na prisão: o destino dos inimigos de Vladimir Putin

A figura da oposição russa Navalny morreu devido a um “coágulo sanguíneo”. Isto foi relatado pelo canal russo “Russia Today”, citando uma de suas fontes.

A Procuradoria de Moscou alertou contra a participação em uma manifestação em homenagem a Navalny no centro da capital. Isso foi relatado pela TASS.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Putin estava ciente da morte do líder da oposição russa Alexei Navalny. Mas a causa da morte não era conhecida. Isto foi relatado pelas agências Interfax e TASS.

ANSA ANSA Mattarella: A prisão de Navalny nos lembra dos tempos mais sombrios “Sua coragem continuará sendo uma inspiração para todos.”

Conferência de imprensa de Biden: Putin é responsável pela morte de Navalny



“Vladimir Putin é o responsável pela morte de Alexei Navalny”: foi o que disse Joe Biden ao comentar a morte do seu rival numa prisão russa. O Presidente dos EUA acrescentou: “Não estou surpreso e, ao mesmo tempo, estou chocado com a notícia”.

“Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas não há dúvida de que é o resultado de algo que Putin e os seus seguidores fizeram”, enfatizou Biden, acrescentando: “Navalny foi uma voz poderosa pela verdade, um homem corajoso e um ícone de modernidade.” “Combate à corrupção e à violência”

ANSA ANSA A morte de Navalny lança uma sombra sobre a votação – Notícias – Ansa.it Isto ocorre com Nadezhdin excluído das eleições presidenciais de março próximo (ANSA).

Ministro das Relações Exteriores do Vaticano, Parolin: A morte de Navalny nos surpreende e dói



“Sinto muito. Achei que isso poderia ter sido resolvido de forma diferente. Em vez disso, esta notícia nos surpreendeu e nos encheu de dor.” Isto foi dito pelo Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin – relata o Vaticano News – falando sobre a morte de Alexei Navalny.

Quando questionado se este evento muda a posição da Santa Sé em relação à Rússia, o Secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, respondeu: “É muito cedo para dizer estas coisas… Acabamos de aprender.”

Esposa de Navalny, Putin sabe que será punido



A esposa de Alexei Navalny, Yulia Borisovna, falou no pódio da Conferência de Segurança de Munique, dizendo, entre outras coisas, que se a notícia da morte do seu marido fosse verdadeira, o presidente russo Vladimir Putin e outras autoridades russas deveriam saber que “serão punidos”. Pelo que eles fizeram.

Mãe Navalny: Não quero ouvir condolências, ela estava bem



“Não quero ouvir nenhuma condolência. Vimos meu filho na prisão no dia 12 e o visitamos. Ele estava vivo, bem e alegre.” A mãe de Alexei Navalny, Lyudmila Ivanovna Navalnaya, disse isso nas redes sociais, segundo a Novaya Gazeta.

Médicos “tentam reanimá-lo durante 30 minutos”



As tentativas dos médicos para reanimar Alexei Navalny continuaram por 30 minutos antes de sua morte ser anunciada. O hospital local disse à Interfax, acrescentando que uma ambulância chegou ao local em sete minutos, mas já estavam em andamento tentativas de reanimação por parte da equipe de saúde da prisão.

vídeo Navalny na sua última aparição: “Vote contra Putin”

Zelensky: Navalny foi morto e Putin será responsabilizado por isso



“Navalny foi morto” e Putin “terá que responder pelos seus crimes”. Isto foi afirmado pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, numa conferência de imprensa em Berlim. Zelensky acrescentou: “Putin sempre mata. Ele é a personificação desta guerra e não vai parar. Só podemos detê-lo juntos.”

ANSA ANSA Navalny, reações do mundo. Von der Leyen: “Sua morte nos lembra quem é Putin” – Mundo – Ansa.it Tajani, a voz da liberdade está perdida. Schultz pode ter pago o preço pela sua coragem (ANSA)

Moscou: O Ocidente tem conclusões prontas



“A reação imediata dos líderes da NATO à morte de Navalny, na forma de acusações diretas contra a Rússia”, explica a natureza destes países. Foi o que escreveu a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, no Telegram. A porta-voz acrescenta: “Ainda não há exame forense, mas as conclusões do Ocidente já estão prontas”.

ANSA ANSA Navalny no Dia dos Namorados para sua esposa, sinto que você está perto – Notícias – Ansa.it (lidar)

A mão direita de Navalny há 3 dias “Ele não teme por sua vida”



Falando há três dias numa videoconferência do estrangeiro com um grupo de diplomatas europeus em Moscovo, Leonid Volkov, braço direito de Alexei Navalny, disse que o oponente estava em “condições psicofísicas surpreendentemente boas” e que não temia pela sua vida. Isso garante que você se sinta seguro. Uma fonte diplomática que participou da reunião relatou o fato à ANSA.

ANSA ANSA Vídeo com as últimas fotos de Navalny em 15 de fevereiro em bom estado – Mundo – Ansa.it Sua conexão online aparece durante a audiência (ANSA)

Presidente da Letónia: Navalny foi morto pelo Kremlin



“Quaisquer que sejam os seus pensamentos sobre Alexei Navalny como político, ele foi brutalmente assassinado pelo Kremlin. Isto é um facto e devemos saber sobre a verdadeira natureza do actual regime russo. As minhas condolências à sua família e amigos.” O presidente da Letónia, Edgars Rinkevics, escreveu isto num tweet.

Última mensagem de Navalny: “Punido por 15 dias”



“A prisão de Emal decidiu quebrar o recorde de Vladimir para agradar as autoridades de Moscou. Eles acabaram de me dar 15 dias na cela de punição. Ou seja, esta é a quarta cela de punição em menos de dois meses que estou com eles .” Esta é a última mensagem de Alexei Navalny na plataforma X no dia 14 de fevereiro às 15h.

Porta-voz dissidente russo: Ainda não temos notícias diretas



Kira Yarmysh, porta-voz de Alexei Navalny, disse ainda não ter notícias diretas sobre a morte do opositor. “Assim que tivermos alguma informação, iremos reportá-la”, escreveu o Serviço Penitenciário Federal do distrito de Yamalo-Nenets-Yarmysh sobre a cidade próxima ao centro de detenção, ed.).

Ele foi colocado em confinamento solitário pela vigésima sétima vez



O dissidente e oposicionista russo Alexei Navalny foi mais uma vez preso numa cela de castigo, pela vigésima sétima vez desde agosto de 2022: informou-o a sua porta-voz Kira Yarmysh, noticiou o jornal online Meduza, explicando que no final dos quinze dias do pena de isolamento que lhe foi imposta, Navalny terá cumprido… 308 dias numa estreita cela de punição durante o último ano e meio. A razão oficial da punição não é clara. O dissidente preso por motivos políticos denunciou diversas violações graves durante estes três anos de prisão, e que esteve constantemente preso numa cela solitária sob os mais estranhos pretextos, como lavar o rosto pouco antes do horário determinado ou apertar o botão de desfazer. Uma situação já destacada pela Amnistia Internacional, que acusou a administração da prisão de Melikhovo – onde o oposicionista esteve anteriormente preso – de querer “quebrar o espírito de Navalny, tornando a sua presença na colónia penal intolerável, humilhante e desumanizante”. Durante quase todo o mês de dezembro, o paradeiro de Navalny permaneceu desconhecido. Em 6 de dezembro, sua equipe informou que havia perdido contato com ele e, em 11 de dezembro, sua porta-voz anunciou que, segundo o centro de detenção de Melikhovo, o dissidente não estava mais lá. Só no final do mês as autoridades anunciaram que Navalny tinha sido transferido para uma colónia penal especial do Lobo Polar, para além do Círculo Polar Ártico.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA