Ele era o maior inimigo de Putin. Biden acusa o chefe do Kremlin

Alexei Anatolyevich Navalny, o último líder da oposição russa, morreu aos 47 anos na prisão onde Vladimir Putin o mantinha, a 60 quilómetros do Círculo Polar Ártico. Segundo os médicos que tentaram reanimá-lo, citando fontes russas, a sua morte deveu-se a um coágulo sanguíneo “após uma caminhada”, quando pode estar marcada a hora do ar frio na Sibéria. Segundo a família e vários líderes ocidentais, este foi um assassinato instigado por Putin, que já havia tentado matá-lo em 2020 com um agente nervoso Novichok. “Vladimir Putin é responsável pela morte de Navalny – disse o presidente dos EUA, Joe Biden, numa conferência – não estou surpreso e ao mesmo tempo estou chocado. “O que aconteceu é uma prova da brutalidade de Putin.” Em dezembro passado, Navalny desapareceu da prisão na região de Vladimir onde estava detido depois de regressar à Rússia em 2021. Em janeiro, soube-se que tinha sido transferido para o IK-3. É a pior prisão do país e é chamada de “Prisão do Lobo Polar”, onde os presos perdem todos os dentes devido à desnutrição. Lá ele teve que passar 19 dos 30 anos de prisão por acusações gerais relacionadas ao extremismo. Apesar disso as duras condições de detenção Ele estava bem.

Navalny e Tajani: “Esperemos que seja uma morte natural.”

A última mensagem de Navalny

Ele se reuniu com seu advogado na última quarta-feira e na quinta-feira falou por vídeo ao tribunal onde foi protestar contra as penalidades que lhe foram repetidamente impostas por botões desabotoados ou outros motivos. Mas ele estava alegre e brincou com o juiz pedindo que lhe mandasse algum dinheiro, pois as multas estavam prestes a acabar. De acordo com a sua porta-voz, Kira Yarmysh, Navalny passou 308 dias em confinamento solitário no último ano e meio. Ele escreveu em sua última carta: “Deram-me 15 dias na cela de castigo. É o quarto em menos de dois meses.” Um comunicado de imprensa frio anunciou sua morte: “Em 16 de fevereiro de 2024 – como diz o texto – na colônia correcional nº. Em 3 de agosto, o detento Navalny A.A. sentiu-se mal depois de caminhar e perdeu a consciência … Nenhuma medida foi dada. A reanimação tem resultados positivos.” Será necessária uma autópsia, mas quem sabe quando, se será feita e por quem, para apurar as causas da morte, mas a família não tem dúvidas: “Gostaria que Putin, os seus amigos e o seu governo – disse o seu conhecedor esposa Yulia, enquanto participava na conferência de segurança de Munique “Eu sabia que eles seriam punidos pelo que fizeram ao nosso país, à minha família e ao meu marido.”

Navalny, manifestação em frente à Embaixada da Rússia em Berlim

reações

Falando do pódio aos delegados, acrescentou, emocionando a todos: “O que devo fazer? Devo sair da conferência ou devo ficar aqui e fazer meu discurso? “Farei o que ele faria, ficarei aqui para defender os princípios pelos quais ele lutou”. Para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não há dúvidas: “Ele foi morto e Putin terá de responder pelos seus crimes”. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, escreveu no dia 10 que “a União Europeia considera o regime russo o único responsável por esta morte trágica”. A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, acrescentou: “Um triste lembrete do que Putin e o seu regime representam”. O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou a uma “investigação transparente”. Moscovo respondeu com a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova: “A reacção dos líderes da NATO, sob a forma de acusações contra a Rússia, mostra a natureza destes países. “Ainda não há exame forense, mas as conclusões do Ocidente já estão prontas.” Não em Itália, dada a sábia declaração da Primeira-Ministra Giorgia Meloni: “A morte de Navalny, enquanto estava sob custódia, é mais uma triste página de alerta à comunidade internacional. Expressamos nossas mais sinceras condolências e esperamos que este acontecimento perturbador seja totalmente esclarecido.” O ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, “profundamente afetado pela morte de Navalny após anos de perseguição e prisão”, também interveio. centenas de buquês. Flores no Monumento Solovetsky, que homenageia as vítimas da repressão de Stalin. Havia muitas flores cobrindo o monumento. Mas Putin está em silêncio: de 15 a 17 de março, haverá eleições que confirmarão sua ascensão ao poder por um Em breve ultrapassará Estaline como o líder mais antigo da Rússia, e talvez até como o presidente com o menor número de opositores vivos.

