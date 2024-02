De 'Star Wars' às armas laser de Putin: veja quanto custam as armas nucleares

Quanto custa para construirarma nuclear? É uma pergunta muito atual e pode ser rapidamente respondida com “muito”. Segundo dados da Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares, em 2022 as oito potências nucleares (Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França, Coreia do Norte, Índia, Paquistão e Israel, que nunca confirmaram que as possuem) ter bem gasto 82,9 Um bilhão de dólares para manter e produzir 12.512 armas nucleares.

Principal Estado unidoQue alocou 43,7 mil milhões, seguido pelos mercados emergentes com 11 mil milhões ChinaÉ um país em processo de rearmamento que poderá atingir 1.000 ogivas operacionais até 2030. RússiaQue alocou quase US$ 10 bilhões. Mas ninguém cresceu assimÍndiaResultando em um aumento de 21% no financiamento. Depois, há a Coreia do Norte, esta última com uma população de mais de meio bilhão de pessoas, mas que preocupa os observadores devido à sua política agressiva em relação a Seul e aos testes de mísseis em curso no Mar do Japão. O volume global de negócios equivale a US$ 16 bilhões em contratos assinados contratante Da indústria de defesa que assinou acordos com países individuais. Assim, o equilíbrio do terror voltou a ser tão lucrativo como era antes.

Fonte de dados: ICANN. Design gráfico de Gianluca Lo Nostro.

Quantas armas nucleares a Rússia possui?

Desde o final da década de 1970, o maior arsenal de armas do mundo pertence quase continuamente à Rússia, que possui armas nucleares. 5889 bombas Armazenado em hangares de aeronaves. A maioria deles – herdados da União Soviética – ficará fora de serviço devido aos altos custos de manutenção. O Kremlin, que nos últimos dois anos criou uma economia de guerra e instalou mísseis tácticos na Bielorrússia, está de volta ao centro do debate internacional, uma vez que se diz que pretende colocar armas nucleares em órbita no espaço no futuro. Para atacar satélites americanos.

O sistema ainda não estava operacional e Washington já estava ciente dos riscos para os aliados ocidentais há algum tempo. Os detalhes técnicos são desconhecidos – fala-se de dispositivos eletromagnéticos e canhões laser – mas, acima de tudo, não se sabe quanto o governo russo gastou e quanto irá gastar nestas armas, cuja suposta presença fez soar o alarme em todas as chancelarias europeias, apesar dos repetidos apelos à calma. O primeiro lugar vem da administração Biden.

A ideia de guerra no espaçoguerra espacial) Sua história remonta ao século passado, e o presidente dos EUA, Ronald Reagan, foi o primeiro a anunciar o escudo futurista, que é chamado Iniciativa Estratégica de DefesaÉ um dispositivo defensivo capaz de interceptar mísseis balísticos através de armas laser instaladas em satélites. Este plano, que nunca arrancou e ficou obsoleto no final da Guerra Fria, teria custado centenas de milhares de milhões de dólares.

Projetos americanos

É também por isso que os Estados Unidos não construíram novas bombas durante trinta anos, optando, em vez disso, por renovar mais de 3.700 bombas existentes armazenadas em todo o mundo. No entanto, talvez um sintoma de fraqueza que amadureceu após a desilusão com o desarmamento desejado por Barack Obama, a Casa Branca anunciou em Outubro passado uma nova bomba gravitacional que se chamará B61-13 e cujo custo estimado será de cerca de 10 mil milhões de dólares. .

De acordo com o CBO, o gabinete orçamental do Congresso que calcula os impactos fiscais das medidas legislativas propostas pela Câmara e pelo Senado, o Pentágono acabará por gastar 75 mil milhões de dólares anualmente em armas nucleares. No geral, serão 756 mil milhões de euros distribuídos por 10 anos, aproximadamente o equivalente à despesa pública italiana em 2023.

Uma bomba nuclear B-61 entregue ao Exército dos EUA.

A ameaça russa vinda do espaço

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, reiterou a importância da dissuasão nuclear há alguns dias em resposta à potencial ameaça espacial russa que surgiu durante a semana. Embora a Rússia invista menos que a China, está focada no seu arsenal Estimativas O SIPRI (Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo) está implementando um programa de dez anos para modernizar as forças nucleares estratégicas que terminará em 2028.

É claro que a bomba atómica sempre foi um recurso indispensável para Vladimir Putin, que está envolvido num conflito convencional contra a Ucrânia, mas tem sido a guardiã de uma doutrina nuclear histórica baseada na possibilidade de um confronto directo com a NATO. Um conflito que, além de levar a humanidade à destruição, também a levaria à falência para que pudesse primeiro financiar a sua própria extinção.