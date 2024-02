Gaza, o Hamas aposta na paz: um cessar-fogo total e a retirada das Forças de Defesa Israelenses

O Hamas não aceitará nada menos do que uma “cessação completa da agressão”, “a retirada do exército de ocupação (IDF, ed.) de Gaza” e “o levantamento do cerco injusto” à Faixa Palestiniana alvo de Israel. Operações militares desde o ataque de 7 de outubro em Israel. Isto foi confirmado pelo líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em comunicado divulgado pelo canal via satélite Al Jazeera. Haniyeh apelou às autoridades israelitas para que libertassem prisioneiros palestinianos nas prisões e culpou Israel pela falta de progresso no sentido de chegar a um acordo para pôr fim ao conflito. O jornal “Felesteen”, ligado ao movimento que assumiu o controlo da Faixa de Gaza em 2007, afirmou que o Hamas “sempre tratou os mediadores com um espírito positivo e com grande responsabilidade para travar a agressão contra o povo palestiniano”.

“Chegar a um acordo de troca de prisioneiros através do qual os nossos prisioneiros serão libertados, especialmente os maiores e aqueles que foram condenados a penas severas, é um dos objectivos destas negociações. Estamos trabalhando com todas as ferramentas disponíveis para impedir o massacre perpetrado pelo inimigo 24 horas por dia”. Um cessar-fogo parece cada vez mais difícil, uma vez que as duas posições parecem completamente inconciliáveis.