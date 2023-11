Ucrânia Rússia notícias sobre a guerra hoje | Putin: Devemos pensar em como pôr fim à “tragédia na Ucrânia”. Meloni: Apenas recue

• Putin: Devemos pensar em como pôr fim à “tragédia na Ucrânia”. Meloni: Apenas recue

• Austin: Mais 100 milhões de ajuda dos EUA a Kiev

• A Rússia e a Ucrânia devolveram entre si dezenas de corpos de soldados mortos no conflito.

• A guerra “não é um filme” e “não terminará tão rapidamente como gostaríamos”: Volodymyr Zelensky disse isto, sublinhando que a Ucrânia “não se renderá” aos russos

07h13 – Zelensky fala com Miley, que quer sediar a cúpula da paz

O presidente eleito da Argentina, Javier Miley, ofereceu ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sediar uma cúpula de paz sobre a guerra. O anúncio foi feito por Diana Mondino, chefe de política externa do seu partido, La Libertad Avanza. “Nosso objetivo é funcionar como sede, se possível”, disse Mondino à mídia no Hotel Libertador, sede de Miley, durante semanas. O Presidente ucraniano agradeceu a Miley pelo “apoio claro”: “Não há ambigüidade entre o bem e o mal. Apenas um apoio claro à Ucrânia. “Nós, ucranianos, percebemos isso e apreciamos muito isso”, disse Zelensky. A relação entre os países latino-americanos e o governo ucraniano tem sido complicada desde o início da guerra. Kiev convidou líderes como o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva para visitar o país em diversas ocasiões, mas até agora não o fez.

03h54 – Meloni: “Juntamente com Schulz garantiremos assistência à Ucrânia.”

“Abordámos com Schulz a questão da guerra agressiva da Rússia contra a Ucrânia, sobre a qual a Itália e a Alemanha partilham uma posição: confirmámos o nosso total apoio à soberania de Kiev e que continuaremos a garantir uma assistência abrangente a Kiev. As próximas duas conferências sobre a reconstrução será realizada na Itália e na Alemanha.” Meloni disse em declarações conjuntas com o chanceler Olaf Schulz como parte da cúpula ministerial ítalo-alemã.

03h48 – Meloni: “Putin está no G20 para ter uma visão política.”

“Acho que Putin participou no G20 porque foi fácil fazê-lo através de vídeo sem sair de Moscovo, e para ele foi uma oportunidade de fazer aparições políticas, não para fazer propaganda, mas para defender as suas posições.” A Primeira-Ministra Giorgia Meloni disse isto em declarações conjuntas com o Chanceler Olaf Scholz no âmbito da Cimeira Ministerial Ítalo-Alemanha. “Quanto ao facto de a Rússia, como disse Putin, querer trabalhar pela paz, isso – acrescentou o Primeiro-Ministro – agrada-me, mas se quiser a paz bastará retirar as tropas, e não devemos esquecer que há uma solução.” O agressor e a pessoa agredida.”

3h30: Putin está blefando?

(Marta Serafini, enviada para OdessaVladimir Putin aproveitou imediatamente a sua participação virtual na cimeira do G20 hoje para repetir o que a sua máquina de propaganda vem dizendo há meses. “Queremos negociar. São os ucranianos que não querem.” É claro que estas declarações não têm base na realidade. Primeiramente Putin anunciou uma nova onda de mobilização militar Isto deverá acontecer depois da votação na Rússia marcada para março.

segundo E ele continua a enviar homens para a frente, ou melhor, “material humano”, mal equipado e sem treinamento para morrer na Frente Avdiivka (as perdas também são estimadas entre 600 e 1.000 homens por semana) para manter os ucranianos ocupados na Frente Oriental para que avancem ainda mais na frente . A frente sudeste, onde fizeram alguns progressos, passando pela margem oriental do rio Dnipro.

terceiro Continua afetando a infraestrutura do porto de Odessa – O último ataque ontem à tarde – para limitar a capacidade da Ucrânia de exportar trigo e outras matérias-primas.

o quarto Não passa um dia sem que as forças russas bombardeiem Kherson (o último ataque foi há algumas horas e resultou na morte de uma pessoa).

Quinto, Moscou suspendeu negociações de troca de prisioneiros em agosto Aos poucos, está a concordar em permitir que apenas alguns menores raptados regressem à Ucrânia. READ Morre Dugina, Koleba convoca o embaixador apostólico: "Decepção pelas palavras do Papa"

no fim Putin está bem ciente de quão preocupados os europeus estão neste momento com a possibilidade de Washington reduzir o seu compromisso No apoio económico e militar à Ucrânia, um fardo que cairá inevitavelmente sobre os ombros dos aliados europeus de Kiev. Então É por isso que fala de negociações para fazer vista grossa à parte da opinião pública que apela à cessação das hostilidades. Mas ele certamente não faz isso porque deseja a paz na Ucrânia de boa fé.

O Kremlin também precisa de abrandar as hostilidades para manter o descontentamento interno sob controle, mas comparado com Kiev (e o Ocidente) tem a vantagem significativa de não ter de se preocupar tanto com a sua própria opinião pública. E então Ele blefa e joga as cartas viradas para baixo novamente.

03h05 – Palavras de Putin

Aqui está o texto do trecho do discurso de Putin dedicado à Ucrânia no G20: “Nas suas palavras, os líderes disseram que estavam chocados com a contínua agressão da Rússia contra a Ucrânia. Claro: a acção militar é sempre uma tragédia para os indivíduos, as famílias e as nações. Naturalmente, temos de pensar em como pôr fim a esta tragédia. Entre outras coisas, a Rússia nunca se recusou a manter um diálogo de paz com a Ucrânia. Não foi a Rússia, mas a Ucrânia, que anunciou publicamente que estava a abandonar a mesa de negociações; Também foi assinado um despacho, um decreto presidencial, proibindo negociações.” A decisão da Rússia de lançar um ataque à Ucrânia desencadeou o conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e elevou as tensões entre Moscovo e o Ocidente a níveis nunca vistos desde a Guerra Fria. Um funcionário do governo russo disse na terça-feira que Moscou não pode “coexistir” com o atual governo de Kiev e que a operação militar especial em curso continuará até que a Ucrânia seja “desmilitarizada”. Moscovo, que anexou militar e ilegalmente a Crimeia em 2014, controla agora quase um quinto do território ucraniano reconhecido pela comunidade internacional. Putin afirma que a região é agora inteiramente russa.

02h53 – Putin: “Devemos pensar em como pôr fim à tragédia na Ucrânia.”

A guerra na Ucrânia é uma “tragédia” e devemos pensar em como “acabar com ela”.

Isto foi afirmado pelo presidente russo, Vladimir Putin, durante o seu discurso em vídeo na cimeira do G20. A Rússia – segundo o presidente russo – nunca rejeitou as negociações de paz sobre a Ucrânia. READ Protesto contínuo contra reforma previdenciária na França e guerra de gangues em Paris - Europa Putin lançou uma invasão da Ucrânia em 24 de Fevereiro de 2022. Ele nunca chamou a invasão em curso da Ucrânia de “guerra”, mas apenas de “operação militar especial”. O presidente russo, que descreveu o conflito na Ucrânia como um “choque”, também falou sobre a guerra em curso na Faixa de Gaza, que Israel lançou após o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro. Para Putin, o que está a acontecer “na Palestina” é “a aniquilação da população civil”.

02h22 – Tallinn acolhe uma conferência sobre o alargamento da União Europeia

Uma conferência dedicada ao processo de adesão da Ucrânia, da Moldávia e dos Balcãs Ocidentais à União Europeia realizou-se ontem em Tallinn. A conferência, organizada pelo Centro Internacional de Defesa e Segurança e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Estónia, em cooperação com a Representação da Comissão Europeia e as Embaixadas da Suécia e da Roménia em Tallinn, contou com a presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Estónia, Margus Tsahkna, entre outros. O Representante Especial da Parceria Oriental do Serviço Europeu para a Ação Externa, Dirk Schäuble, a Subsecretária do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Moldávia, Stella Luca, e a Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros da Roménia, Daniela Gitman, e a Presidente do Conselho Europeu Comité de Integração da União Europeia. Verkhovna Rada (Parlamento Ucraniano), Ivana Klympush-Tsintsadze.

“A Estónia – disse Tsahkna na sua mensagem de abertura – apoia o processo de alargamento da UE porque visa garantir a paz e a segurança na Europa. Demos um passo histórico nesta direcção com a recomendação da Comissão Europeia.” Tsahakna acrescentou que aguarda com expectativa o apoio do Conselho Europeu à recomendação da Comissão Europeia de iniciar negociações de adesão para a Ucrânia e a Moldávia no próximo mês de Dezembro, sublinhando que a expansão da União Europeia Europeia representa um passo importante para alcançar a segurança no continente europeu.

01h59 – Um fuzileiro naval russo – e uma atriz – são mortos em um ataque ucraniano em Donetsk

(Marta Serafini, enviada para OdessaDezenas de fuzileiros navais russos foram mortos num ataque ucraniano a uma cerimónia de entrega de prémios no Oblast de Donetsk, em 19 de novembro. A Unidade de Comunicações Estratégicas do Exército Ucraniano deu a notícia, relatando 25 vítimas e mais de 100 feridos. Soldados da 810ª Brigada dos Fuzileiros Navais Russos participaram de uma cerimônia de premiação perto de Starubyshev, região de Donetsk, por ocasião do Dia das Forças Russas de Mísseis e Artilharia. A atriz russa também esteve presente na cerimônia Paulina Menshikh Quando o ataque aconteceu. A mídia estatal russa Rossiyskaya Gazeta confirmou Menshikh estava se apresentando para soldados perto de Staropyshev.

Os ucranianos publicaram um videoclipe mostrando a apresentação de Menshikh, seguido de uma explosão. A agência de notícias russa TASS confirmou a morte de Menshikh em 21 de novembro, dizendo que as forças ucranianas dispararam contra a aldeia de Komachov, no Oblast de Donetsk, com várias armas, incluindo mísseis HIMAR. Komachov está localizado a cerca de 25 quilômetros de Staropyshev. READ Pelo menos 40 mineiros morreram em uma mina turca - Chronicle

Segundo os ucranianos, foi um ataque Em retaliação ao ataque com mísseis russos contra a 128ª Brigada de Assalto de Montanha ucraniana, que foi atingido durante uma cerimónia de entrega de prémios no início de Novembro.Durante o qual 19 soldados foram mortos. Nos últimos dias, o ministro da Defesa, Rustam Umarov, abriu uma investigação sobre o incidente por negligência.

01h01 – Conversa telefônica entre Zelensky e Milley: “Apoio claro à Ucrânia”

“Acabei de falar com o presidente eleito da Argentina, Javier Miley, para agradecê-lo por sua posição clara. Não há equilíbrio entre o bem e o mal. Apenas um apoio claro à Ucrânia. Isto é algo que os ucranianos notam e apreciam muito bem”, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no X. “Discutimos como podemos desenvolver as relações entre a Ucrânia e a Argentina, bem como as relações da Ucrânia com outros países latino-americanos. Informei o Presidente eleito sobre os progressos que fizemos na implementação da fórmula de paz e salientei a importância da participação da Argentina nos nossos esforços conjuntos para a paz. Apelei também à Presidente eleita, Miley, para visitar a Ucrânia e enviar um forte sinal político.

00h12 – Um fuzileiro naval russo – e uma atriz – são mortos em um ataque ucraniano em Donetsk

(Marta Serafini, enviada para OdessaDezenas de fuzileiros navais russos foram mortos num ataque ucraniano a uma cerimónia de entrega de prémios no Oblast de Donetsk, em 19 de novembro. A Unidade de Comunicações Estratégicas do Exército Ucraniano deu a notícia, relatando 25 vítimas e mais de 100 feridos. Soldados da 810ª Brigada dos Fuzileiros Navais Russos participaram de uma cerimônia de premiação perto de Starubyshev, região de Donetsk, por ocasião do Dia das Forças Russas de Mísseis e Artilharia. A atriz russa também esteve presente na cerimônia Paulina Menshikh Quando o ataque aconteceu. A mídia estatal russa Rossiyskaya Gazeta confirmou Menshikh estava se apresentando para soldados perto de Staropyshev.

Os ucranianos publicaram um videoclipe mostrando a apresentação de Menshikh, seguido de uma explosão. A agência de notícias russa TASS confirmou a morte de Menshikh em 21 de novembro, dizendo que as forças ucranianas dispararam contra a aldeia de Komachov, no Oblast de Donetsk, com várias armas, incluindo mísseis HIMAR. Komachov está localizado a cerca de 25 quilômetros de Staropyshev.