Últimas notícias da Ucrânia. Michel: A União Europeia aumentará a ajuda militar à Moldávia. Bielorrússia realiza exercícios militares

7:18

Vice-presidente Duma, o exército russo vai parar na fronteira com a Polônia





estanho TolstoiBisneto do autor de Guerra e Paz, a chamada “operação militar especial” da Rússia na Ucrânia continuará “gradualmente” enquanto a Rússia achar necessário. Não há prazos à vista, muito menos 9 de maio, o dia da vitória soviética sobre o nazismo. “Acho que terminaremos quando chegarmos à fronteira com a Polônia”, disse o vice-presidente da Duma, a câmara baixa do parlamento russo, ao La Repubblica. O processo será considerado concluído “quando a Ucrânia estiver completamente desmilitarizada e desmilitarizada, ou seja, quando não representar uma ameaça militar à Federação Russa e não houver possibilidade de transformá-la em um estado anti-russo como o Ocidente. tem tentado fazer isso nos últimos 30 anos”, destaca.

Quando perguntado qual era o verdadeiro objetivo, ele respondeu: “A Rússia desdobrou o Exército da Paz. Não pedimos uma mobilização geral como na Ucrânia. Então vamos avançar gradualmente. Apesar da ajuda da Europa e da histeria de Boris Johnson ou Mario Draghi , vamos encerrar a operação quando acharmos conveniente.” Acho que vamos parar na fronteira com a Polônia.”

Para saber mais / Como aderir à OTAN e por que a Finlândia e a Suécia podem fazê-lo rapidamente