“Putin aponta para a Romênia”, o próximo mapa da Europa – Libero Quotidiano

Missão militar especial “para libertar Donbass“De acordo com o general Vincenzo CamporiniConvidado em Giovanni Flores no Studio A Terça-feiraem La7, é o mesmo trabalho do exército russo que refuta a propaganda do Kremlin sobre guerra na ucrânia.

Aquele dia em Kherson rublos como moeda de troca. Kherson Não no Donbass e esta é a prova clara de que a intenção russa é ir além da libertação do Donbass, e presumivelmente queremos nos empurrar para Odessa e até Transnístria“.O objetivo final de Putin é ocupar a região sul para isolar o corpo central do mar e selar o resto da Ucrânia dentro de uma região continental, impedindo qualquer tipo de comércio.”

Transmissão de tendências La7 Mapa “Guerra” Ucrânia. Flores perguntou ao general italiano: “O Mar de Azov agora é um mar russo. Para onde os russos querem se mudar? Quais são seus planos?” “Por razões práticas concretas no terreno limitadas ao controle da minha província Lugansk e Donetsk, a leste.” isolando o resto da Ucrânia dentro de uma região continental. O que impediria qualquer tipo de comércio, a vida da Ucrânia.”

“Além disso, vale a pena notar, talvez ninguém tenha mencionado ainda, que a língua do sudoeste está na fronteira RomêniaQue membro da OTAN. Então Putin está tentando expandir suas fronteiras com a OTAN, exatamente o oposto do que ele disse no início. Um pouco de consistência.”