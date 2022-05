Então a OTAN está ouvindo a localização das unidades russas na Ucrânia – Corriere.it

A OTAN desempenha um papel decisivo na resistência da Ucrânia à Rússia, com uma gigantesca rede de pesca do Báltico ao Mar Negro, que as aeronaves de vigilância ocidentais, incluindo suecas, lançam.

Rede de pesca gigante, do Báltico ao Mar Negro: quem jogar aviões de vigilância ocidentais, incluindo sueco. Um dispositivo que existia muito antes da invasão da Ucrânia, mas agora é enorme. São esses meios avançados que seguem os russos envolvidos em operações militares, os guardiões do céu: eles tentam entender antecipadamente quais são os movimentos, as direções, até mesmo as ordens do comando e dos oficiais. Os invasores se protegem, reagindo ao bloqueio, ou seja, tentam interromper a atividade. As comunicações do exército devem então ser criptografadasE No entanto, houve casos frequentes de diálogo não criptografado entre soldadossem a devida proteção.

A ampla variedade. Aeronaves pilotadas remotamente – ou seja, drones, como o Global Hawk baseado em Sigonella -, em seguida, reconhecimento eletrônico equipado com sensores de radar e aqueles destinados a ouvir diferentes frequências. A profundidade do dispositivo é grande: O Awacs, que é um dos radares voadores da OTAN, pode ver um helicóptero a 400 km de distância e, portanto, dentro das fronteiras da Ucrânia, permanecendo fora do espaço aéreo nacional e, portanto, operando dentro de uma estrutura legítima.

Juntando todas essas informações Você obtém a imagem do statusPorque com estes sistemas as chamadas telefônicas são ouvidas e traduzidas, As comunicações sem fio são capturadas e a unidade é identificadaAl. explica correio General Vincenzo Camporini, ex-chefe do Estado-Maior da Defesa italiano.

Os dados são então comparados com os das bibliotecas gigantes da aliança: Cada frequência corresponde à seção e, portanto, é indexada. O volume dos sinais pode ser um todo bagunçado que nada sai dele, porque é aí que você tem muito risco de ficar confuso. Hoje oferece vantagens para a tecnologia da informaçãoExiste um software que absorve e processa informações e, em seguida, fornece à situação tática no terreno o que está acontecendo e o que provavelmente acontecerá. READ Covid, França também facilita quarentena para vacinadores - Ultima Ora

Vou te dar um exemplo desse caça F-35, diz o general Camporini. Lembro-me de uma conversa que tive com o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea de Israel quando eles haviam acabado de receber suas primeiras quatro unidades F-35. “Esqueça tudo o que você fez no passado como piloto”, ele me disse. “Dê o motor, levante o avião do chão, puxe a carroça e Diante de mim, tenho toda a situação tática no Oriente Médio em grande detalhemas exatamente o que preciso para não me confundir com essa informação.”

Isso é feito em um avião: Portanto, é fácil imaginar o desempenho do equipamento terrestre disponível para a OTAN. Digamos que sabemos exatamente o que está acontecendo hoje na Ucrânia, em detalhes, continua o general. Claro que isso exige O conhecimento é revelado com sabedoriaPara evitar que o adversário também se beneficie disso: diga apenas o que não comprometa as operações dos ucranianos. Então toda essa atividade aérea foi combinada por Um componente essencial representado por satélites.

Nos últimos dias, assumiu-se frequentemente que a Aliança apoiaria algumas das ações das forças de Kiev: Do ataque a Moscou para uma possível tentativa de Eliminação do chefe do Estado-Maior russo, general Valerige Gerasimovem Ísis, Talvez siga suas faixas eletrônicas. Estas são claramente suposições, porque nenhum de nós tem informações em primeira mão, explica Camporini. É possível que a chegada do oficial superior fosse esperada através da comunicação de sua escolta e na medida do possível Essa chamada chegou, por assim dizer, até mesmo para o Ocidente.

Depois de conhecer os movimentos do alvoCamporini explica, se eu tivesse um sistema de ataque suficientemente preciso – como os disponíveis no domínio ocidental, em oposição a armas russas muito menores – eu poderia atirar com precisão em alvos de alto valor. Em Izyum, os ucranianos assumiram o comando e mataram outro general: A informação, no entanto, nunca é instantânea e muitas vezes precisa ser analisada antes de ser relatada.. READ Como Kim consegue carros ocidentais de luxo, após 70 anos de sanções contra a Coreia do Norte (e por que Putin percebeu isso) - Corriere.it

De acordo com rumores americanos, há em alguns casos 30-60 minutos de intervalo Em acertos de passe: são inevitáveis ​​atrasos que ajudam o adversário. Como no caso de Gerasimov: O general, de acordo com as informações disponíveis, escapou milagrosamente do fogo inimigo.

© Reprodução reservada

“Fanático por música. Solucionador de problemas profissional. Leitor. Ninja da TV premiado.”