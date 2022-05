Pressões e ameaças contra os oligarcas que criticaram Putin

Oleg Tinkov, o empresário e oligarca russo que há duas semanas foi Ele foi duramente criticado nas redes sociais Após a invasão russa da Ucrânia, ele vendeu suas ações da empresa que fundou, a TCS Group, para Vladimir Potanin, um oligarca russo muito rico e muito próximo de Vladimir Putin. Em entrevista concedida a O jornal New York TimesTinkov disse que teria que vender as ações como punição por críticas a Putin, sem poder negociar o preço e por intimidá-lo a temer por sua segurança também.

Tinkov foi o primeiro oligarca russo a se expor abertamente, direta e abertamente, contra o presidente russo Vladimir Putin e sua decisão de atacar a Ucrânia: ele fez isso em 19 de abril com um post bastante forte em seu perfil do Instagram, no qual escreveu, entre outros coisas. coisas, que “os generais russos, acordados de ressaca, perceberam que tinham um exército de bobagens”. Tinkoff também acrescentou: “Mas como pode ser um bom exército se tudo no país é lixo, no atoleiro do nepotismo e da subserviência?”

Tinkov é bem conhecido por sua extravagância e seus tons Muitas vezes vulgarEsta não é a primeira vez que ele critica o governo russo. Mas ao longo dos anos, ele conseguiu manter uma imagem um tanto independente e separada do Kremlin, sem ter muitos problemas. Sua postagem no Instagram mudou radicalmente as coisas, pelo menos de acordo com Al O jornal New York Times.

Tinkoff disse que no dia seguinte à publicação da publicação, a administração do presidente russo Vladimir Putin entrou em contato com a administração do Tinkoff Bank, principal instituição financeira do Grupo TCS, ameaçando nacionalizá-lo – ou seja, assumir o controle – deste evento. que não rompeu seu relacionamento com Tinkov e mudou seu nome (Tinkov aparentemente foi inspirado por Tinkov).

Alguns dias depois, o Tinkoff Bank anunciar mudar de nome, alegando que decidiu fazê-lo há algum tempo (e não sob pressão de alguma pressão externa); Na semana seguinte – quinta-feira passada – Tinkoff vendeu suas ações, cerca de 35% do total.

Para comprá-lo foi a Interros, empresa do oligarca Vladimir Potanin, que além de ser muito próximo de Putin, segundo estimativas BloombergO 36 O homem mais rico do mundo. A propósito, Potanina, ja comprei Rosbank, um banco de propriedade da francesa Société Générale, quando a empresa interrompeu suas atividades na Rússia após a guerra na Ucrânia.

Não se sabe quanto Tinkov vendeu suas ações: na entrevista com O jornal New York Times , De um local desconhecido por motivos de segurança, Tinkoff descreveu a venda como um negócio “desesperado”, imposta a ele pelo Kremlinem que se viu “refém” e não conseguiu negociar nada, nem mesmo sobre o preço: Tinkoff diz que vendeu as ações “por cerca de 3 por cento do valor”, sem dar outras explicações.

A intimidação não se limitou a manobras financeiras. Tinkoff – que, aliás, vive a maior parte do ano na Toscana – Ele disse que começou a temer por sua vida e que, por sugestão de alguns de seus conhecidos com contatos dos serviços de segurança russos, ele também decidiria nomear guarda-costas para se proteger.

A vingança de Tinkov também veio de russos pró-guerra, que nos dias seguintes ao seu post compartilharam várias fotos de cartões de crédito Tinkoff destruídos nas mídias sociais – Tinkoff é o segundo maior emissor de cartões de crédito da Rússia – e Vladimir Solovyov, um proeminente apresentador de TV estatal russa, Ele se dirigiu a ele diretamente com uma longa aflição, dizendo: “Sua consciência está podre”.

Solicitados para esclarecimentos sobre os comentários de Tinkov, os executivos da Tinkoff negaram sua versão dos acontecimentos, argumentando que não havia pressão para romper os laços com Tinkoff. No entanto, o governo russo não respondeu aos pedidos de comentários de Nova Iorque vezes e outros jornais.

Entre os russos sancionados pelo Reino Unido, Tinkov disse que muitos empresários russos proeminentes pensam como ele, mas estão “todos com medo” de se revelar, provavelmente por causa das consequências que tal medida teria em seus negócios. . É também por isso que outras reações minoritárias à guerra foram até agora um pouco de cuidado E nunca particularmente explícito.

