Ele voa Ele usou sua presidência rotativa de Conselho de Segurança das Nações Unidas para pedido único Reunião informal sobre crianças ucranianas transferido à força para Rússiadefendendo-se da acusação de que Corte Criminal Internacional Ele objetou que era um crime de guerra. Vários países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido e Malta, saíram do tribunal. coalizão de Mais de 50 países Moscou foi acusada de desinformação durante a reunião, que foi transmitida pela fluxo Entre comissário russo direitos da Criança Maria Lvova Belova, que foi cobrado pela CPI. Diplomatas de alguns países deixaram o tribunal enquanto ele falava, alegando que as crianças foram levadas para sua “segurança” e que Moscou estava coordenando com organizações internacionais para “devolvê-las às suas famílias”.

Os 50 estados membros – incluindo Itália, outros países da UE, Estados Unidos e Ucrânia – confirmaram que “Não existe informação errada publicado pela Rússia negaria a verdade sobre o assunto ou protegeria os indivíduos da responsabilidade por esses crimes.” Eles acrescentaram que Moscou continua.abusar poderes e privilégios como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para espalhar amplamente a desinformação sobre seu sequestro e Deportação forçada ilegal Milhares de crianças ucranianas.

o Reino Unido Ela pediu às Nações Unidas que não transmitissem a reunião ao vivo em sua rede de televisão devido à presença de Lvova-Belova, beneficiária do mandado de prisão Com Vladimir Putin para esta questão. A missão britânica comentou: “Se ele quiser prestar contas de suas ações, pode fazê-lo em Haia.” Mas a Rússia pagou a ele YouTubeCom tradução simultânea. Lvova-Belova argumentou que Moscou está pronta para cooperar com a reunificação das crianças ucranianas com suas famílias. “Não temos dúvidas de que esta é uma campanha para desacreditar nosso país”, disse ele, repetindo a Rússia Não reconheceu a jurisdição do Tribunal Internacional.