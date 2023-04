Quando (e onde) chegará a ofensiva de Kiev? – Corriere.it

Estrategistas, como todo mundo, Eles consultam o clima todos os dias. É um aspecto que pode influenciar muito as escolhas. ponto hoje começa do céu.

lama David Helms, um ex-meteorologista da Força Aérea que acompanha o conflito do ponto de vista do “clima” e relança dados nas mídias sociais, ofereceu sua previsão. No setor sul, a terra tende a ficar mais seca em uma a duas semanas, Enquanto na frente oriental ainda estará muito úmido e lamacento até meados de maio. Se os ucranianos levarem em conta esses parâmetros Eles poderiam lançar uma ofensiva no setor sul na direção de Melitopol E outros objetivos. De fato, é difícil mover veículos pesados ​​na mistura lamacenta Rasputitsa que já impediu o avanço dos veículos russos sobre Kiev: os vídeos e fotos que circularam nas últimas semanas mostram isso em detalhes. No entanto, existem várias suposições sobre a mesa. O secretário do Conselho de Segurança, Oleksiy Danilov, disse: Apenas um pequeno número de pessoas, entre 3 e 5 anos, sabe quando e onde o ataque acontecerá.

A declaração que faz parte de uma tática, assim como os sinais sobre a Crimeia, o alvo ou outros planos de Kiev. Agora o fogo mais brilhante no leste. Os invasores continuam com pequenos passos no coração de Bakhmut (ou melhor, o que resta) também usando novas unidades, enquanto Vuhledar ainda é a segunda casa. Com consequências para a hierarquia: Moscou decidiria substituir o general Rustan Muradov, condenado por pesadas perdas, por alguns dos departamentos saqueados. A vacilação dos oficiais russos, que vão e vêm no campo de batalha, é constante. A referência nem sempre é final, pois existem jogos de “poder”. Encontramos os mesmos altos e baixos nos julgamentos dos analistas Com foco no comportamento do exército de ocupação e na capacidade dos defensores de recuperar os desaparecidos. READ "culpa da natureza", aquele comunista indefeso que come bebês

arquivo de armas O caminho para as armas, quando os europeus estão envolvidos, pode ficar mais complicado. o site político europeu Detecção de existência Desentendimentos sobre o plano (aprovado) da UE para entregar 1 milhão de cartuchos de artilharia a Kiev dentro de 12 meses. Há duas razões para a desaceleração. A França quer que seja produzido por empresas dentro da união, e assim é com o eixo cipriota grego contra a sua compra em Türkiye. Além disso, há dúvidas sobre a capacidade das fábricas de cumprir o cronograma. Os administradores trabalham duro tentando superar os obstáculos. Em vez disso, Varsóvia, a nova Esparta, marchou para o coração da Europa. Foi anunciado um carregamento de novos suprimentos para a Resistência: morteiros em veículos e um lote de caças MiG-29. A Polônia também assinou um acordo com a Ucrânia para a produção conjunta de projéteis de 152 mm, em fábricas sediadas na Polônia que estão a salvo de ataques.

enquanto Os Estados Unidos estão prestes a abrir um grande armazém em solo polonês Com materiais, munições, meios suficientes para equipar uma brigada americana. E Pré-posicionamento logístico, soldados chegarão somente quando necessário. O quartel em Powidz tornou-se análogo aos bunkers que os Aliados há muito estabeleceram na Noruega. A Finlândia, que acaba de aderir à OTAN, anunciou Aquisição do sistema israelense de defesa antimísseis David’s SlingO custo do contrato é de mais de 340 milhões de dólares. Um dispositivo capaz de combater mísseis, navios de cruzeiro e outras ameaças.

