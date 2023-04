Ucrânia, Nate: Documentos confidenciais dos EUA-OTAN publicados nas redes sociais – Ultima Ora

(ANSA) – Documentos ultrassecretos dos Estados Unidos e da OTAN foram publicados nas redes sociais esta semana sobre os planos para fortalecer o exército ucraniano à luz de uma ofensiva contra a Rússia. A informação foi revelada pelo New York Times, citando fontes da administração norte-americana.



O Pentágono abriu uma investigação sobre o vazamento no Twitter e no Telegram, a última plataforma que tem mais de meio bilhão de usuários e está disponível na Rússia. Segundo as fontes, os documentos publicados foram modificados em algumas partes de seu formato original. De acordo com analistas militares, os mapas foram modificados em algumas partes da versão original, aumentando as estimativas dos EUA de mortos na guerra ucranianos e revisando para baixo as estimativas de baixas russas. O que sugere que o vazamento é uma tentativa de Moscou de desinformar a mídia. O fato é que isso é um dano muito grande à inteligência dos Estados Unidos e da OTAN. De fato, os documentos publicados detalhavam as seguintes entregas de armas, planos estratégicos e a situação das tropas e batalhões. (lidar).