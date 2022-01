‘85% dos exames pré-natais estão errados’: quantos abortos ocorrem?

a‘Investigação É um daqueles que serão discutidos por semanas: O jornal New York Times Ele publicou um longo artigo no qual afirmava que uma série de testes de gravidez certificaram casos que não são encontrados em fetos. Embriões que em alguns casos poderiam ter sido abortados devido a exames médicos que se mostraram errados. Mas vamos em ordem.

O tema da atividade investigativa do jornal americano é justamente Teste pré-natal. Acima de tudo, o número é escandaloso: para o jornal, 85% dos resultados dos exames não fornecem informações corretas. Apurar os fatos, ou seja, o nascimento de alguns filhos, seria negar o que foi relatado pelas análises que foram realizadas antes da chegada de muitos ao mundo. Mas há sobretudo um aspecto preocupante: o seguinte em termos das escolhas que as famílias fazem depois de saberem sobre esta ou aquela condição genética do seu nascituro.

Preste atenção a este que não passa de detalhes: os testes de triagem pré-natal não são feitos apenas nos Estados Unidos. Na verdade, são análises que também foram transmitidas fora do contexto americano, inclusive na Europa. Isso contribui para a escala deste escândalo meu mundo.

Um dos eventos lembrados no estudo também foi descrito por meio de uma história – o mesmo evento também citado o papel – o que só pode deixar você sem palavras: “ Após um ano de tratamentos de fertilidade – Ele lê, em um dos histórias que são oferecidos ao público em geral – Yael Geller ficou emocionada ao saber que estava grávida. Após o ultra-som, ela tinha certeza de que poderia dizer a seu filho de três anos que seu irmão ou irmã estava em sua barriga. Mas algumas semanas depois, o consultório médico ligou para ela.”

E neste ponto a história parece ter se tornado típica de um fenômeno que será particularmente em grande escala, dado à mão: “O exame de sangue mostrou que faltava um cromossomo no feto e que isso levaria a uma doença e transtorno mental grave. No dia seguinte, os médicos usaram uma agulha para extrair um pequeno pedaço da placenta. O exame de sangue estava errado.” ainda: “Ele agora tem um bebê de seis meses, chamado Emmanuel, que não mostra sinais da condição para a qual ela fez o teste”. Quantas crianças que tiveram destinos diferentes devido aos exames pré-natais relataram Doenças genéticas Na verdade não existe? Esta é a principal questão que pode acompanhar apenas o leitor da investigação do New York Times.

pergunta, em Estados Unidos da América, é particularmente sensível, também ao debate que surgiu sobre a legislação individual dos estados republicanos que tentam fortalecer os laços em relação às práticas de aborto, especialmente após a vitória de Joe Biden na Casa Branca. Mas no pano de fundo da investigação de O jornal New York Times A eugenia também habita a facilidade com que, na era moderna, tendemos a escolher quem virá ao mundo e quem não virá, em uma base puramente de saúde.

A “supressão imperfeita”, como é chamada, é um dos temas que a Igreja Católica e a Papa Francisco Surgiram no contexto deste papado com certa continuidade. checar agora mesmo Parece ser útil para aqueles que acreditam que o mundo contemporâneo fez práticas que tendem a escolher o pré-natal fixadas em sua cultura.