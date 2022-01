Simon Morrow resgatado em Katmandu, uma avalanche destrói o acampamento base em Manaslu

Katmandu. Ele disse isso apenas dois dias atrás e sua grande experiência provou isso.

Há algumas semanas, um alpinista de Bergamasco Simon Morrow Localiza-se no Nepal, em Katmandu, para escalar Manaslu, a cordilheira do Himalaia, cujo pico chega a 8 mil metros.

Há três dias, devido ao mau tempo e três metros de neve caindo nos últimos dias, Moreau decidiu voltar à cidade com um alpinista basco. Alex Tsikun E a todos os sherpas que estão nessa aventura com ele.

E ele se saiu bem, porque uma avalanche atingiu o acampamento base, que fica a 4.800 metros de altitude, no domingo.

Moreau havia motivado sua escolha em sua página do Facebook da seguinte forma: “O risco de avalanche era 5. Mesmo que o acampamento base seja seguro, é até certo ponto. Quando as avalanches se aproximam e as sentem, não é mais um ato de resistência ou heroísmo . “Você tem que sair de problemas. É por isso que todos nós fomos para Samagaon, foi uma decisão conjunta.”

Então Simon e Alex embarcaram em um helicóptero que os levou para a cidade: “Esta é uma regra de conduta com a qual alguns podem não concordar, mas nenhum de nós queria ser campeão, arriscando nossas vidas só porque quanto mais você arrisca, melhor você faz. . Eu penso diferente e fico feliz que Alex tenha a mesma mentalidade.”

Em um novo post na segunda-feira, o montanhista anunciou que sua cautela salvou sua vida: “Uma avalanche varreu o acampamento base e o destruiu parcialmente. Obviamente, isso não nos deixa nada felizes e criará problemas adicionais para nós, e por outro lado, confirma que fizemos uma escolha sábia.”

Então compartilhe a mensagem que ele mesmo enviou ao fotógrafo Oswald Rodrigo Pereira, Quem está em Samagaon: “Sempre sigo meu nariz e experiência e desta vez fugir da montanha salvou nossas vidas. Ir para Samagaon ou Katmandu não era um refúgio para crianças assustadas (como alguns acreditam ou pensam), mas era simplesmente a estratégia mais inteligente Subir no inverno não requer esperança e motivação. Requer não apenas muita experiência, muito tempo (3 meses), muita paciência, muita logística, orçamento e muita humildade.I espero que o que aconteceu nos mostre a todos que é melhor seguir o nariz e os conselhos daqueles que ainda estão vivos depois de 70 viagens Exploratório…Se eu digo que temos que levar 1 semana/10 dias, isso significa que deve salvar nossas vidas e não porque eu preciso de uma cama macia e quente. Nosso ego muitas vezes nos mata porque nos sentimos competitivos ou assistimos de fora. Pessoas que querem lutar na neve os profundos, e aqueles que querem acelerar ou correr ou mostrar cegamente como eles podem resistir ao perigo geralmente morrem e Alex e eu não queremos que nenhum de nós morra em Manaslu. Outros vão cair.

© Todos os direitos reservados

Quer ler Bergamonews sem publicidade?

participação em amigos! O novo ponto de encontro comunitário da Bergamonews entre leitores, equipe editorial e as realidades culturais e comerciais do território.

A assinatura anual oferece muitas oportunidades, acordos e descontos com mais de 120 parceiros e 10% do valor da inscrição será doado para instituições de caridade.

Descubra maisVamos ser amigas!