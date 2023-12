“Hamas começa a se render em Gaza”: a pressão israelense na Faixa continua

Operação militar para Israel Ele começou a aplicar pressão agitação, pelo menos a julgar por duas notícias que chegaram nas últimas horas. Em primeiro lugar, o grupo pró-palestiniano pediu entretanto Conselho de Segurança das Nações Unidas para pôr fim Guerra brutal ” na Faixa de Gaza, confirmando como as FDI cercaram os combatentes da mesma organização. Dezenas de milicianos teriam se rendido, enquanto o Ministro da Defesa de Israel disse: Yoav GalantEle afirmou que “ O Hamas começou a se render em Gaza “. ao mesmo tempo Estado unido Anunciaram que não apoiam os apelos a um cessar-fogo imediato.

Sinais do Hamas

“ Apelamos ao Conselho de Segurança, à comunidade internacional e a todos os países do mundo para que ponham fim a esta guerra brutal e salvem a Faixa de Gaza antes que seja tarde demais. A assessoria de imprensa do Hamas disse em um comunicado. Em resposta, o ministro israelita Galant explicou no seu discurso aos soldados de alguns batalhões – incluindo o caracal, composto por mulheres e homens – que viu “ sinais O que indica que o Hamas começou a fazer concessões em Gaza “.” Vocês todos – ele adicionou – desempenhar um papel importante neste “.

“ Cada vez mais milicianos do Hamas estão aderindo Ceder ” E “ Estamos matando cada vez mais homens do Hamas Enquanto isso, um porta-voz do exército israelense disse: Daniel Hagery, em conferência de imprensa. “ As nossas forças operam simultaneamente no coração dos “centros de gravidade” do Hamas no sul e no norte de Gaza, em Jabalia, Al-Shuja’iya e na área de Khan Yunis. “, ele anunciou.” Estamos envolvidos em batalhas ferozes com os terroristas do Hamas escondidos na região túnel. Estamos matando muitos terroristas e vemos cada vez mais terroristas se rendendo em batalha e se rendendo às nossas forças O próprio Hajiri disse.

Apoio americano a Israel

Americano nas Nações Unidas Roberto MadeiraFoi assim que resumiu a posição dos Estados Unidos sobre o conflito entre Israel e o Hamas durante a sessão do Conselho de Segurança. “ Embora os Estados Unidos apoiem firmemente uma paz duradoura, na qual israelitas e palestinianos possam viver em paz e segurança, não apoiamos os apelos a um cessar-fogo imediato. “, declarou, enfatizando que os Estados Unidos irão” Todo o possível para libertar todos os outros reféns “.” Isto apenas lançará as sementes da próxima guerra, porque o Hamas não quer ver uma paz permanente e uma solução de dois Estados Wood concluiu.

lá Casa Branca No entanto, deixou claro que Israel poderia fazer mais para reduzir o número de vítimas civis na Faixa de Gaza, acrescentando que os Estados Unidos “ Fazer todo o possível para aumentar a ajuda “Para residentes da Faixa Palestina.” Os Estados Unidos partilham a preocupação da comunidade internacional sobre a situação humanitária na Faixa de Gaza “, acrescentou a própria Casa Branca.

Os Estados Unidos têm Foi bloqueado por veto A resolução do Conselho de Segurança da ONU que apela a um “cessar-fogo humanitário em Gaza” descreveu a situação humanitária como “catastrófica”. Apesar da pressão do Secretário-Geral António GuterresO texto dos Emirados – que também apelava à protecção dos civis e à libertação imediata e incondicional de todos os reféns ainda detidos pelo Hamas – recebeu 13 votos a favor, uma abstenção (Grã-Bretanha) e um veto americano.

Em tudo isso Travessia de Rafah Mais de 500 pessoas chegaram hoje ao Egito, incluindo 269 estrangeiros, a maioria russos, e 200 palestinos com dupla nacionalidade, além de 20 palestinos feridos e seus companheiros. Nove membros de organizações internacionais e 20 médicos jordanianos e dos Emirados entraram em Gaza. 80 caminhões de ajuda conseguiram entrar na Faixa de Gaza, além de 3 caminhões de combustível transportando cerca de 90 mil litros.