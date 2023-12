Notícias de hoje, 9 de dezembro de 2023

Condenou veementemente o Hamas O veto americano que obstruiu a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas para um cessar-fogo humanitário imediato em Gaza. O membro do Bureau Político Izzat Al-Rishq disse num memorando que a formação palestiniana é considerada uma medida de Washington “imoral e desumana”.

Al-Rishq disse: “A obstrução americana à aprovação da resolução de cessar-fogo é uma participação direta da ocupação na matança do nosso povo e na prática de mais massacres e limpeza étnica”.

Veto americano

A posição de Washington foi esclarecida pelo enviado dos EUA às Nações Unidas, Robert Wood, que disse que “o Hamas ainda representa uma ameaça para Israel e mantém o controlo da Faixa de Gaza”.

13 membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas votaram a favor da resolução apresentada pelos Emirados Árabes Unidos que apela a um cessar-fogo humanitário imediato e à libertação incondicional de todos os reféns. No entanto, a Grã-Bretanha absteve-se de votar.

Os Estados Unidos consideram que rejeitaram “uma resolução desequilibrada, divorciada da realidade, e não avançarão no processo”, disse Wood, justificando o uso do veto. Ele acrescentou que os redatores do texto “rejeitaram a linguagem que condenava o horrível ataque terrorista lançado pelo Hamas contra Israel”. Israel em 7 de Outubro.” Portanto, eles “ignoraram todas as nossas recomendações” através de um “julgamento apressado”.

A Grã-Bretanha decidiu abster-se na votação da resolução porque não havia nenhuma condenação específica do Hamas e das “atrocidades” cometidas pelo grupo palestiniano.

A representante do Reino Unido nas Nações Unidas, Barbara Woodward, disse, citada pela mídia britânica: “O apelo a um cessar-fogo ignora o facto de que o Hamas cometeu actos terroristas e ainda mantém civis como reféns”. Ele acrescentou: “Não podemos votar a favor de uma resolução que não condene as atrocidades cometidas pelo Hamas contra civis israelenses inocentes”.

Uma delegação de ministros das Relações Exteriores árabes e islâmicos em Washington

Entretanto, o Secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, recebeu em Washington a delegação ministerial nomeada pela Cimeira Conjunta Árabe-Islâmica chefiada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Faisal bin Farhan.

Segundo informou o Ministério das Relações Exteriores de Riade na rede social Sameh Shukri, o Ministro das Relações Exteriores da Autoridade Nacional Palestina, Riyad Al-Maliki, e o ministro turco Hakan Fidan.

De acordo com o memorando do Ministério dos Negócios Estrangeiros saudita, a delegação expressou a sua posição de “rejeição total” de qualquer “deslocamento forçado” de palestinianos de Gaza, sublinhando a importância de respeitar o direito internacional e o direito humanitário internacional. Os ministros também sublinharam a necessidade de criar “um clima político conducente a uma solução de dois Estados e ao estabelecimento do Estado da Palestina”.

Médicos Sem Fronteiras: A América é cúmplice do massacre em Gaza

“Enquanto as bombas continuam a cair sobre os civis palestinianos e a causar destruição generalizada, os Estados Unidos usaram mais uma vez o seu poder para bloquear a tentativa do Conselho de Segurança da ONU de estabelecer um cessar-fogo em Gaza. Ao vetar esta resolução, os Estados Unidos foram os únicos a votar contra a humanidade. .” “Enquanto ele também se tornou cúmplice do massacre em Gaza.” A afirmação foi feita por Avril Benoit, Diretora Geral dos Médicos Sem Fronteiras nos Estados Unidos, após a decisão de Washington.

“O poder de veto dos Estados Unidos contrasta fortemente com os valores que afirma defender. Ao continuar a fornecer cobertura diplomática para as atrocidades em curso em Gaza, os Estados Unidos estão a enviar dois sinais claros: o direito humanitário internacional pode ser aplicado selectivamente e a vida de algumas pessoas”, acrescentou Benoit. Menos importante que outras.

“Israel continua a atacar indiscriminadamente pessoas e edifícios civis, e a impor um bloqueio que equivale a uma punição colectiva para toda a população de Gaza, que foi forçada a deslocações em massa. Israel também nega o acesso a cuidados médicos e ajuda humanitária, que hoje é mais importante do que nunca em Gaza.” Os Estados Unidos continuam: “As Nações Unidas fornecerão apoio político e financeiro a Israel à medida que conduz as suas operações militares, independentemente do elevado custo para os civis. enormes necessidades, MSF pede um cessar-fogo das operações militares agora”, concluiu.