Axel Springer demite jornalistas do O’Day e os substitui por inteligência artificial – Corriere.it

«O gerador de novas notícias de tendência Impulsionado exclusivamente por inteligência artificial“Isso substituirá o trabalho de jornalistas reais.

Embora a União Europeia tenha aprovado a Lei da Inteligência Artificial, a primeira lei do mundo sobre inteligência artificial, chegam notícias de que não se trata de um cenário de ficção científica de uma série de televisão, mas sim de uma realidade. atualizarum aplicativo e site de notícias internacionais que também possui um jornal registrado na Itália.

nos próximos dias A redação de Milão será fechada: três jornalistas e uma gráfica perderão o emprego Embora uma fonte revele correioA seção ativa em nosso país ainda gera lucros. Anunciado por Axel Springergigante alemã (com sede em Berlim) da edição digital, que além de atualizar Publica, entre outras coisas, jornais Foto E o mundo Ele também é dono do site Políticoadquirido em outubro de 2021 por mais de US$ 1 bilhão.

O app foi criado em parceria com a Samsung e já chegou à Itália Upday estreou em alguns países europeus (Alemanha, França, Polónia e Reino Unido). Março de 2016 Como resultado de um acordo (assinado no ano anterior) entre Axel Springer e Samsung.

Depois de um ano, Em março de 2017, chegou à ItáliaEspanha e mais tarde na Escandinávia. Foi inaugurado em Milão Uma equipe editorial composta por cinco jornalistas e um diretor Editor e responsável, Giorgio E. Baglio Personalidade empresarial Dedicado à coleta de anúncios.

O aplicativo vem pré-instalado em smartphones Samsung Galaxy O S7 foi inicialmente projetado como um simples »complexo» Notícias, ou seja, seleção de artigos ou produtos editoriais editados por outros jornais. No entanto, com o tempo, também evoluiu Site de notícias e conteúdo original produzido por você mesmovindo tem éEDoações em 16 países europeus Ele pode ser lido em 34 países, e chega também na App Store para o sistema operacional iOS do iPhone. Em 2020 atualizar Tinha cerca de 25 milhões de usuários ativos, tornando-se um dos aplicativos de notícias mais lidos na Europa e ganhando dinheiro de forma consistente. Na altura da sua maior expansão, empregava cerca de 150 pessoas em toda a Europa, cerca de metade das quais eram jornalistas. READ Imprudente, além do encontro - Libero Quotidiano

Estratégia de mudança Em 2023, as estratégias do editor alemão Axel Springer em relação… atualizar No entanto, eles mudaram. na verdade Em junho passado, várias redações europeias sofreram grandes corteso: O período italiano testemunhou a demissão do diretor Baglio, além de editores e um impressor.

A mudança ocorreu dois meses depois de sua estreia nos Estados Unidos Notícias Samsungum agregador de notícias nascido de uma parceria entre atualizar E o gigante sul-coreano. Alguns rumores sobre este projeto falam sobre Um resultado econômico muito abaixo do esperado Consequentemente, teve impacto nas contas da empresa.

Independentemente do possível motivo. Há poucos dias, para os restantes funcionários italianos do quadro de pessoal atualizar Chegou o aviso de demissão. Mas ontem chegou o comunicado oficial de Axel Springer no qual anunciou que “a cooperação com a Samsung terminará no final do ano” e, acima de tudo, que “Axel Springer usará a marca atualizar Para um novo gerador de notícias de tendências alimentado exclusivamente por inteligência artificial».

Saia com os editores, abra espaço para a IA A nova aplicação, que sempre se chamará atualizarEle vai estrear no próximo verão. Neste cenário, o espaço atribuído aos jornalistas é significativamente reduzido, como evidenciado pelo encerramento da redação italiana.