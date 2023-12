Os Houthis ameaçam atacar todos os navios que se dirigem para Israel – a última hora

No sábado, os rebeldes Houthi apoiados pelo Irão ameaçaram atacar navios com destino a portos israelitas se alimentos e medicamentos não fossem autorizados a entrar na Bloqueada Faixa de Gaza. O último aviso surge num contexto de crescentes tensões no Mar Vermelho e nas águas circundantes, após uma série de ataques navais lançados pelos rebeldes Houthi desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de Outubro.





Os Houthis disseram num comunicado publicado nas redes sociais que “impedirão a passagem de navios com destino à entidade sionista” se a ajuda humanitária não for permitida na Faixa de Gaza governada pelo Hamas. Os Houthis atacaram recentemente navios que afirmam ter ligações directas com Israel, mas a sua última ameaça expande o alcance dos seus objectivos. O comunicado afirma que, independentemente da bandeira que os navios arvoram ou da nacionalidade dos seus proprietários ou operadores, os navios que se dirigem para Israel “se tornarão um alvo legítimo para as nossas forças armadas”.





Na semana passada, os rebeldes atacaram dois navios ao largo da costa do Iémen, incluindo um navio com bandeira das Bahamas, alegando que era propriedade de Israel. No mês passado, as forças rebeldes também apreenderam o Galaxy Leader, um navio cargueiro de propriedade israelense. A última declaração Houthi dizia: “Advertimos todos os navios e empresas contra lidar com portos israelenses”.

