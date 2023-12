Ela é refém de estupradores do Hamas, liberte-a agora.”

Você também deve ter assistido ao vídeo Minha filha, Naama Levy. Todo mundo viu. Eu os vi agarrando-a pelos longos cabelos castanhos e puxando-a para fora da caçamba de um jipe, com a arma apontada para ela, sabe-se lá onde em Gaza, Suas calças de moletom cinza estavam manchadas de sangue. Você deve ter notado os cortes nos tornozelos, os pés descalços e o andar arrastado. Ela está gravemente ferida e está apavorada. E eu, sua mãe, fico completamente indefesa nesses momentos de terror.

No dia 7 de outubro, Naama passou a noite no Kibutz Nahal Oz quando foi acordada pelo som ensurdecedor de barragens de foguetes. Às 7h, me envie uma mensagem no WhatsApp: “Nós nos refugiamos na sala-forte. Nada disso foi ouvido.” Essas foram suas últimas palavras e não tive notícias dele desde então.

No dia seguinte eu vi o vídeoMas a garota do vídeo estava coberta de sangue e seu cabelo estava tão sujo e emaranhado que era difícil entender se era realmente ela. Só então o pai de Nimah me ligou para confirmar a terrível notícia.

Antes daquele dia, em todos os vídeos que nossa família filmava, Naama aparecia feliz, dançando com os amigos, rindo com os irmãos, enfim, curtindo a vida. Grace tem apenas 19 anos, mas sempre será minha garotinha. Uma garota que realmente acredita que existe algo de bom em todos nós. Ela adora esportes e sonha em trabalhar na diplomacia. Sua grande paixão é ajudar quem precisa.

Ainda criança, participou da delegação “Mãos da Paz”, que reúne jovens americanos, israelenses e palestinos comprometidos com a mudança social em todas as partes do mundo. Mas hoje, este vídeo, que de forma alguma representa a vida que ela viveu até 7 de outubro, é tudo o que o mundo sabe sobre ela. READ Os bondes voltam para as cidades europeias

Fiquei chocada quando as Nações Unidas e as organizações feministas se recusaram a reconhecer as violações hediondas e os crimes sexuais cometidos pelo Hamas contra as mulheres, simplesmente porque as vítimas eram judias. Demorou dois meses para que a escala e a brutalidade do seu ataque fossem finalmente reconhecidas. Entretanto, especialistas israelitas estão a recolher provas.

Shari, voluntária do necrotério militar de Shura, disse… Washington Post“Vimos muitos cadáveres de mulheres com roupas íntimas manchadas de sangue, ossos quebrados e pernas e pélvis quebradas.” Os mesmos monstros que cometeram tais crimes estão mantendo minha filha como refém hoje. Dezessete meninas ainda estão mantidas em cativeiro. Suas idades variam de 18 a 26 anos. Não posso deixar de pensar no que todos eles, com graça, poderiam estar vivenciando a qualquer momento do dia. No inferno, cada minuto dura para sempre.

Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, anunciou na segunda-feira que o Hamas se recusa a libertar estas meninas “Para que não falem sobre o que sofreram durante a prisão.”

E todo mundo sabe exatamente a que ele se refere.

O que você faria se sua filha fosse mantida refém por estupradores e assassinos durante dois meses?

Talvez a pergunta a ser feita seja: O que você não faria?

Na última semana e meia, dezenas de reféns foram libertados. Os relatos de sua captura são horripilantes. Emily Hand, de nove anos Ele disse ao pai Que acreditavam que ela permaneceu na clandestinidade como prisioneira do Hamas durante um ano inteiro. Danielle Aloni foi presa com sua filha Emilia e forçada a implorar pela libertação dos reféns em um vídeo filmado pelo Hamas. Nós nos lembramos dela gritando a palavra agora, com.achshav Em hebraico. Essa última palavra, aquela que Danielle gritou agora, aquele grito primordial é o que se esconde no coração de cada refém e nos corações de seus familiares. É o grito que ecoa profundamente em minha alma a cada momento de cada dia. READ Covid, a quarta onda de infecções. Alemanha, Áustria e Dinamarca: o que a Europa está fazendo

Além de ser Mãe de Naama LevyTambém sou médica emergencista e diretora médica da seleção israelense de futebol feminino. Trabalho com meninas todos os dias e conheço muito bem os perigos de passar dias e dias imersos na escuridão, sem alimentação adequada, sem cuidados médicos e sem acesso a higiene básica. Como mãe, me preocupo: Os carcereiros terão dado roupas limpas à minha filha, Ou uma bênção Ele ainda usava as mesmas calças manchadas de sangue O que ele estava vestindo quando foi preso?

Há uma razão pela qual as mulheres e as crianças foram libertadas primeiro. As meninas mais novas correm o risco de permanecer traumatizadas por mais tempo. As mulheres e as meninas são vulneráveis ​​a muitas formas de violência, De infecções a gravidezes resultantes de estupro. Quanto mais tempo Naama estiver presa, mais violência estará exposta e maior será a probabilidade de sofrer de stress pós-traumático para o resto da vida. Quando ela for libertada, espero que a imagem do seu sequestro e sofrimento não obscureça a sua visão do mundo.

Enquanto isso, o tempo passa na ampulheta e a areia nela não é infinita.