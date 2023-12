Adeus Eleonora, 28 anos de paixão e sonhos: você deixou uma marca indelével

Ela sonhava em trabalhar na administração pública, talvez na União Europeia, mas o tumor tirou-lhe tudo: O funeral de Eleonora Bellini, que completou recentemente 28 anos, será celebrado na segunda-feira, 11 de dezembro, no Louvre. Ela morreu na sexta-feira em sua casa em Louvier, onde morava com o pai, Giovanni. Eleonora estudou no Instituto Técnico Ivan Piana, o curso era comercial com enfoque linguístico. Depois entrei na Universidade de Bérgamo para estudar economia.

Mas não se deixou desanimar: no início do ano ingressou no serviço público no município de Costa Volpino, onde deixou uma memória muito boa. “Ela chegava à prefeitura acompanhada do pai – lembram as colegas Rosanna, Manuela e Rafaela – e a víamos todos os dias vindo para o trabalho com o rosto sorridente, sem reclamar de nada, embora nos últimos dias ela não estivesse mais até mesmo capaz de andar. Ele deixou uma marca indelével em nós.” Eleonora adorava viajar, aprender, descobrir e explorar. “No ensino médio, foi para a Irlanda com a Intercultura, depois estudou em uma faculdade em Nova York. Foi para Portugal com Erasmus e foi selecionada para um projecto de estudo e investigação no Luxemburgo numa empresa de estatística ligada à União Europeia. Eleonora ainda passa o tempo com os amigos da escola. Mara Macario é uma delas: “Eleonora era uma menina muito inteligente e curiosa: visitou Londres, Mônaco e Paris. Ele sonhava em ir para o Japão.”