Entrada na Itália da União Europeia, teste de antígeno dentro de 24 horas. Ataques de Bruxelas – saúde

Para entrar na Itália de países europeus a Teste molecular com swab realizado nas 48 horas anteriores à entrada em território nacional ou um teste de esfregaço de antígeno nas 24 horas anteriores à entrada na Itália. O decreto, assinado pelo ministro da Saúde, Roberto Speranza, prevê isso. Assim, a validade do teste do antígeno aumentou de 48 horas para 24 horas.

A proibição, já esperada, foi estendida à Itália para aqueles que estiveram no Malawi, África do Sul, Lesoto, Botswana, Zimbabwe, Moçambique, Namíbia e Eswatini nos últimos 14 dias até a data em que termine o estado de emergência, e em qualquer caso não após 31 de janeiro de 2022.

Ataque de bruxelas“Quando os estados membros estabelecem condições adicionais ou tornam as regras mais restritivas, como no caso da Itália e possivelmente de Portugal”, esta escolha “deve ser justificada com base na situação real”, disse Vera Jourova, respondendo a uma pergunta sobre a introdução do pagamento obrigatório .Para quem vai para a Itália da Europa, até para vacinação. “Imagino que será discutido no Conselho Europeu” na quinta-feira “porque essas decisões individuais dos países minam a confiança das pessoas de que as condições são as mesmas em toda a UE”, acrescentou.