O governo britânico quer proibir a venda de cigarros a todas as pessoas nascidas depois de 2009

Portanto, nunca poderão comprá-lo, nem mesmo quando se tornarem adultos: no entanto, o projeto de lei deve primeiro passar pelo Parlamento

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, anunciou que o seu governo está a trabalhar numa das leis anti-cigarro mais duras do mundo. Segundo o projecto de lei, que se baseia em grande parte numa decisão semelhante tomada na Nova Zelândia em Dezembro passado, as pessoas nascidas depois de 1 de Janeiro de 2009 nunca poderão comprar cigarros ou outros produtos de tabaco. A proibição vigorará para sempre, mesmo depois de atingir a maioridade: por exemplo, isto significa praticamente que em 2050 uma pessoa de quarenta anos já não poderá comprar legalmente um maço de cigarros. No entanto, as pessoas nascidas antes de 2009 poderão continuar a fazê-lo.

Para que a lei entre em vigor, deve primeiro ser aprovada pelo Parlamento britânico, onde o Partido Conservador de Sunak tem maioria. No entanto, o primeiro-ministro disse que deixaria os parlamentares do seu partido livres para escolher, mas pediu-lhes que tomassem a decisão “por uma questão de consciência”.

Sunak apresentou o projeto com grande alarde. em comunicação O governo disse em seu site que pretende “criar uma “geração livre de fumo”. Segundo cálculos do governo britânico, o tabagismo é a causa da morte de 64 mil pessoas anualmente só na Inglaterra. Sunak disse explicitamente que a decisão também foi tomada com base na ideia de que a redução do tabagismo não só reduziria as mortes, mas também reduziria os custos incorridos pelo NHS no tratamento de pessoas que desenvolvem problemas físicos relacionados com o tabagismo, como acidentes vasculares cerebrais, problemas cardíacos e pulmonares. Doenças. Segundo Sunak, as consequências do tabagismo custam anualmente ao sistema de saúde britânico 17 mil milhões de libras (cerca de 20 mil milhões de euros).

– Leia também: Os cigarros eletrônicos são ruins para você?

No entanto, segundo a lei, fumar não seria criminalizado: apenas seria ilegal vender cigarros e outros produtos que contenham tabaco a pessoas nascidas em 2009 ou mais tarde. O governo disse que as pessoas que podem comprar cigarros legalmente hoje não serão proibidas no futuro. O governo também está a trabalhar numa série de novas medidas para tornar os cigarros eletrónicos e outros tipos de vaporizadores menos atrativos para os jovens, limitando o número de sabores possíveis e impondo novas regras nas embalagens em que são vendidos.

O facto de a proposta de Sunak ser tão recente ainda não permitiu que o debate sobre esta questão se desenvolvesse no Reino Unido. Mas na Nova Zelândia, onde já existe uma lei semelhante, também foram expressas algumas dúvidas sobre a medida: um partido da oposição salientou que uma proibição geral teria encorajado um mercado negro de produtos de tabaco ao longo dos anos e causaria grandes problemas às lojas. . Eles vendem hoje. No entanto, avaliar as consequências a longo prazo de tal procedimento é actualmente extremamente difícil: os ensaios na Nova Zelândia e no Reino Unido estão entre os primeiros no mundo.

Continuar postando