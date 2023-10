A guerra na Ucrânia e na Rússia e a surpresa americana: o Irã arma Kiev

Os Estados Unidos enviarão milhares de armas apreendidas do Irã para a Ucrânia. Esta estratégia foi desenvolvida, na fase decisiva da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, pelo Comando Central dos EUA, segundo o qual mais de um milhão de munições iranianas apreendidas na segunda-feira foram transferidas para Kiev. Desta forma, disseram autoridades norte-americanas à CNN, será possível mitigar algumas das deficiências enfrentadas pelos militares ucranianos enquanto esperam por mais dinheiro e equipamento dos Estados Unidos e dos seus aliados.

Em Washington, assistimos a um momento especial. A lei aprovada para evitar uma paralisação do governo federal congela por enquanto mais financiamento para Kiev. Na Câmara dos Representantes, o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, acaba de sofrer impeachment, tendo sido derrubado pelos seus colegas republicanos mais extremistas. Há motivos suficientes para preocupar o Presidente Joe Biden: Tudo isto me preocupa, mas sei que há maiorias de membros da Câmara e do Senado em ambos os partidos que disseram que apoiariam o financiamento para a Ucrânia.

Armas iranianas em Kiev, estratégia dos EUA

Portanto, as armas iranianas chegam no momento certo para garantir a continuidade da ajuda militar. “O governo adquiriu estas munições em 20 de julho de 2023, na sequência de pedidos de confisco apresentados pelo Departamento de Justiça contra o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, o Pasdaran”, lê-se no memorando emitido pelo Comando Central dos EUA.

Em julho, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que iria solicitar o confisco de “mais de nove mil espingardas, 284 metralhadoras, aproximadamente 194 lança-foguetes, mais de 70 mísseis guiados antitanque e mais de 700 mil munições” apreendidos ao Irão. pelos Estados Unidos. . Marinha Americana. Estas armas estão armazenadas em bases do Comando Central no Médio Oriente.

No ano passado, a CNN informou, A Marinha dos EUA confiscou milhares de rifles de assalto iranianos e mais de um milhão de cartuchos de munição Entre os navios que o Irã usa para enviar armas às milícias xiitas Houthi ativas no Iêmen. As apreensões, muitas vezes realizadas com parceiros regionais, têm como alvo pequenos barcos apátridas em rotas historicamente utilizadas para contrabandear armas para os Houthis.

O Departamento de Justiça dos EUA tem trabalhado há meses para tentar encontrar uma via legal para enviar as armas confiscadas para a Ucrânia. “Em última análise, a Ucrânia precisa de vários suprimentos para o esforço de guerra e, embora isto não seja uma solução para todas as necessidades militares da Ucrânia, fornecerá um apoio crítico”, disse Jonathan Lord, diretor do Programa de Segurança do Médio Oriente no Centro de Estratégias Estratégicas e Estudos internacionais. A nova segurança americana. O envio de armas iranianas aos militares ucranianos poderá ter consequências para a Rússia. “Há mais de um ano, drones iranianos têm sido usados ​​nas mãos dos militares russos para atacar e matar civis ucranianos”, disse Lord.

Ucrânia está em conversações com Itália sobre mísseis de longo alcance

Entretanto, Kiev continua a manter canais abertos com todos os parceiros ocidentais, incluindo a Itália. “Recebi uma ligação construtiva com meu colega italiano Guido Crosetto. Estou grato à Itália pela assistência militar contínua que prestou à Ucrânia e por sua participação na coalizão internacional”, escreveu o ministro da Defesa ucraniano, Rustam, em um post sobre Omerov, segundo para Crosetto. Ele discutiu “necessidades urgentes no front: sistemas de mísseis de longo alcance e sistemas de guerra eletrônica”.

“Convidei a Itália e as empresas italianas a investirem na indústria militar da Ucrânia. Terei todo o prazer em dar as boas-vindas a Crosetto na Ucrânia num futuro próximo”, acrescenta Omerov.

“Parabéns pela sua recente nomeação como Ministro da Defesa da Ucrânia. Continuaremos a apoiar a Ucrânia, favorecendo o caminho do diálogo para reafirmar a lei e alcançar uma paz justa.”

O Ministro da Defesa italiano na Sky centra-se na hipótese de um novo pacote de ajuda. “Quando falamos de fornecimentos à Ucrânia há dois lados: um lado político e depois um lado técnico, para ver o que podemos oferecer sem pôr em causa a necessidade de manter sempre a defesa italiana. Há uma procura constante de ajuda por parte do lado ucraniano. , precisamos verificar o que podemos oferecer em comparação com o que eles precisam.” Para ele: A disponibilidade do oitavo pacote existe, mas no momento é apenas uma declaração de intenções”, disse ele à Sky Tg24 em parte do Sky’s 20 comemorações de ano.

“A Itália fez muito, concentrou-se muito nos sistemas de defesa antiaérea para impedir os ataques às infra-estruturas civis e energéticas, às cidades, às escolas. – acrescenta Crosetto – O problema é que não se tem recursos ilimitados. Deste ponto de vista, a Itália fez quase tudo o que podia e não há mais margem para“.