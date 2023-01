Trump multado em 1 milhão para processar Hillary Clinton- Corriere.it

para



O ex-presidente a acusou, junto com dezenas de funcionários, de uma conspiração destinada a minar sua reputação e a integridade das eleições de seis anos atrás.

Conforme observado pelo juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Donald M. A decisão exigia que Trump e sua advogada, Elina Heba, pagassem aproximadamente US$ 938.000 aos réus no caso. Middlebrooks rejeitou anteriormente um processo que Trump moveu contra Clinton e ex-funcionários do FBI e do Partido Democrata, rejeitando as alegações do ex-presidente de que eles e outros conspiraram para sabotar sua campanha presidencial vitoriosa alegando laços com a Rússia.