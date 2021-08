Navalny Knight, o erro do regime de Putin que será corrigido – a última hora

(ANSA) – NOVA YORK, 25 de agosto – “O regime de Putin é um acidente histórico. É a escolha da corrupta família Eeltsin.” O dissidente russo Alexei Navalny afirmou em uma entrevista ao New York Times, a primeira desde sua prisão em uma prisão na Rússia.



“Mais cedo ou mais tarde, o erro será corrigido e a Rússia seguirá um caminho democrático de desenvolvimento. Simplesmente porque é isso que o povo deseja”, diz Navalny, reiterando suas críticas à Europa e aos Estados Unidos. devido a sanções econômicas. impostas pela Rússia para intervir e reprimir dissidentes. Ele explicou ao New York Times que as sanções afetam os cidadãos russos e correm o risco de isolar a parte da população que é um aliado natural.



Acrescenta que as sanções devem ser impostas aos oligarcas que apoiam o regime: por outro lado, os verdadeiros homens fortes até agora as evitaram, conseguindo assim preservar “o exército de advogados e lobistas por quem lutam. O direito de permanecer impune. (Handle).