Eleições dos EUA: os republicanos não hackeiam, o Senado em equilíbrio. Biden: ‘De volta à corrida em 2024’

Republicanos avançam para retomar o controle da Câmara: de acordo com a Nbc Drop, ai escurecer 214 assentos (contra 221 atualmente), enquanto os republicanos terão 221 (contra 212 atualmente), apenas três acima do quórum. “Definitivamente não é uma onda vermelha, com certeza”, admitiu a senadora Lindsey Graham, um dos aliados mais próximos de Donald Trump. “Mas obviamente vamos recuperar a Câmara”, disse o líder do partido na Câmara, Kevin McCarthy, que deve suceder Nancy Pelosi como presidente da Câmara, e prometeu pressionar a ajuda à Ucrânia e uma investigação completa do governo Biden.

O Senado, por outro lado, ainda está no equilíbrio, mesmo que a vitória de Jon Fetterman na Pensilvânia sobre o cirurgião Mehmet Oz, e a televisão de Trump “Doctor Oz” contra a vontade do partido de defender a cadeira do Partido Republicano, dê esperança de que os democratas possam manter a paridade. a seu favor, votado pela vice-presidente Kamala Harris. Agora o contador aponta para 49 a 48 para os republicanos, mas tudo vai depender do resultado de três estados: se Arizona e Nevada não forem suficientes para decidir o destino do Senado, teremos que esperar a votação de 6 de dezembro na Geórgia entre Reverendo Raphael Warnock e ex-campeão de futebol Herschel Walker, que permaneceu Ambos são menos de 50%. Além disso, a incerteza sobre os protestos permanece, após as primeiras suspeitas de fraude levantadas por Donald Trump no Arizona, onde também há grandes expectativas para sua candidata a governadora Carrie Lake após o fiasco de Doug Mastiano em Keystone State.

Colapso de DeSantis aponta para 2024, ameaça Trump

Trump parecia fraco na sessão, apesar de seus esforços para defini-la como uma “grande noite” e atacar as “notícias falsas” propagadas pelos democratas. Trump conseguiu colocar mais de 140 candidatos que não aceitaram os resultados presidenciais de 2020, incluindo o escritor e financista de Ohio DJ Vance, mas muitos deles perderam em grandes duelos. Sua comitiva o descreve como “com raiva” e “com raiva de todos”, especialmente com Oz, mas também com aqueles que o aconselharam, incluindo sua esposa Melania.

O verdadeiro vencedor no campo republicano é o ítalo-americano Ron DeSantise reafirmado em Avalanche como Governador da Flórida Menos e Menos condição de balanço E cada vez mais desequilibrado para a direita. Um sucesso que cimentou suas ambições presidenciais e no qual se mostrou o “futuro” do Partido Republicano, como manchete do New York Post, o tablóide de Rupert Murdoch. De fato, o bilionário declarou que estava disposto a revelar “coisas ruins” sobre DeSantis porque o conhece “mais do que qualquer outra pessoa, talvez mais do que sua esposa”. “Acabei de começar a lutar”, respondeu Ron de longe, orgulhoso de transformar o estado da Flórida na “terra prometida” dos republicanos.

Biden resgatado por jovens, barragem contra ‘maré vermelha’

Depois de ajudar a trazê-lo para a Casa Branca em 2020, jovens americanos ajudaram o presidente americano mais velho da história a conter a maré republicana ‘vermelha’. De acordo com uma pesquisa de assentos da Edison Research National Election Pool, a votação dos jovens de ontem para a Câmara dos Deputados aumentou 63% para o partido de Joe Biden e 35% para os candidatos republicanos. Biden deveria dizer ‘obrigado à geração Z’: eleitores de 18 a 29 anos são a única faixa etária em que mais da metade dos votos endossou as aspirações dos candidatos do Movimento Democrático, comentou o pesquisador Antonio Arellano após o fato fornecido pela NextGenAmerica, que é A maior organização dos EUA para mobilizar as vozes da juventude.