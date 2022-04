Míssil russo Sarmat com ogivas nucleares. Rápido, preciso e mortal: ‘Pode acabar com um país’

“Esta arma não terá igual no mundo por muito tempo”, Ameaça Presidente russo Vladimir Putinque elogiou o Ministério da Defesa russo, aprova o anúncio da TASS: que Rússia Testei um novo com sucesso míssil balístico intercontinentalO Sarmat ou Diabo 2capaz de “penetrar em qualquer sistema de defesa antimísseis existente ou futuro”. Para Putin, o novo míssil dará garantias de segurança à Rússia e “fará meditar aqueles que tentam ameaçar nosso país, em meio a uma retórica agressiva e febril. Uma mensagem clara para a comunidade internacional e também para a opinião pública russa”. Claro – disse Putin, ressaltando que o porta-aviões é totalmente produtivo. Na Rússia – isso simplificará a produção em massa do complexo pelas empresas da indústria de defesa e acelerará sua transferência para o arsenal das Forças de Mísseis Estratégicos”. voltou-se para os industriais russos preocupados com o bloqueio de componentes de alta tecnologia desejados pelo Ocidente.

O lançamento ocorreu a partir da base de Plesetsk, 800 quilômetros ao norte de Moscou, às 15h12, horário local, e novamente, segundo o Kremlin, “Esta foi a primeira de uma série planejada e, assim que o plano for concluído, o Sarmat sistema de mísseis entrará em serviço nas Forças de Mísseis Estratégicos”. Espera-se que os primeiros mísseis substituam o R-36M2 Voevoda na base de Krasnoyarsk, na Sibéria central. Ontem, o Satan 2 sobrevoou a maior parte do vasto território russo para atingir o campo de testes de mísseis Kura , na região de Kamchatka, no Extremo Oriente. Tempo: percorrer 5.450 quilômetros, ou toda a Rússia 15 minutos. O vídeo mostra um enorme míssil de 115 pés de altura lançado de um silo subterrâneo, acendendo uma enorme bola de fogo.Putin anunciou em seu famoso discurso às Câmaras, proferido em 1º de março de 2018, menos de três semanas após as eleições presidenciais que confirmaram sua existência, ele preparou a nova arma e enviou uma mensagem aos Estados Unidos: “Agora nos escutem. ” Portanto, os Estados Unidos não mostram surpresa agora.

Um míssil balístico intercontinental (ICBM) é equipado com armas termonucleares. É um propelente líquido, pesa 200 toneladas e é capaz de disparar doze ogivas termonucleares com um poder explosivo de até 750 quilotons. A bomba atômica de Hiroshima pesava cerca de 15 quilotons. Sarmat ou Satan 2 também podem entregar o novo Avangard Hypersonic Glide (HGV). A alta velocidade, baixa trajetória e manobrabilidade do Avangard no meio do voo podem se tornar imunes à interceptação pelo sistema de blindagem do Thaad dos EUA, simplesmente recorrendo a um caminho que passa pelo Pólo Sul da Terra, uma área não coberta por nenhum dispositivo. Radar de alerta antecipado ou sistema de mísseis defensivos. Com um alcance de mais de 18.000 km, o Sarmat pode fazer uma viagem ao redor da Terra e atingir alvos do outro lado do planeta de direções inesperadas em uma hora. É capaz de destruir um país inteiro como a França. A produção em série do RS-28 Sarmat deveria começar em 2020, dois anos após o anúncio de Putin, mas a arma foi desenvolvida a partir de 2011 para substituir o míssil R-36M anterior.