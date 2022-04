A derrota é possível: a profecia americana que assusta o Kaiser

A reunião de hoje entre o Presidente dos EUA, Joe BidenE os líderes militares dos EUA, incluindo o secretário de Defesa Lloyd Austin, a vice-secretária de Defesa Kathleen Kix e o presidente do Estado-Maior Conjunto Mark Milley, dirão muito sobre a nova política dos EUA na defesa da Ucrânia. Enquanto isso, sabemos que os Estados Unidos gastam US$ 800 milhões por semana para enviar veículos e munições para Kiev por causa de “ derrota coloque dentro “É possível que o exército do czar seja derrotado com a ajuda do Ocidente, é claro.

Mudando a estratégia dos EUA

Os apoiadores e oponentes de Biden estão desequilibrados: estão completamente descontentes com a ajuda dos EUA porque é sim” pode fazer mais “E você pode” Pense maior Certamente, nas últimas semanas, graças à virada da guerra, a posição de primeiro lugar nos Estados Unidos mudou: como escrevemos em Giornale.it, a Casa Branca deixou claro que o presidente americano insistiu na necessidade de todos aliados a continuar a fornecer armas a Kiev e a abordar a questão das novas armas Penalidades Contra Moscou, que pode ser anunciado nos próximos dias em coordenação com os parceiros.

Cinco razões para fazer mais

A única coisa que a OTAN e os EUA (por enquanto) não podem fazer nada é sobre seu destacamento militar pessoal na Ucrânia. E o slogan “Armas sim, soldados não” pode ser o slogan para evitar o agravamento do conflito e sua extensão aos países ocidentais também. No entanto, cinco restrições foram abolidas ou modificadas em relação ao passado recente. Na verdade, como mencionei antes correiodistinguir entre “braços Defensivos e ofensivos”, os Estados Unidos estão pressionando enviando itens cada vez mais eficazes e destrutivos, como drones kamikaze, mas acima de tudo MQ-9s que podem virar a maré da guerra a favor de Zelensky. Contra o czar, o próximo “pacote” ser sempre mais rico com helicópteros e mísseis e peças de artilharia.

Resolução em uma “zona de exclusão aérea”

Zona de exclusão aérea: Por enquanto permanece ativa, mas Zelensky disse um mês atrás Voltando ao tema da grande maioria: Há muito a pedir, para criar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia para salvar as pessoas? Isso é pedir muito? Uma zona de exclusão aérea humanitária, para que a Rússia não possa aterrorizar nossas cidades livres ”, declarou o presidente ucraniano. E agora parece que chegou a hora: a Casa Branca e o Pentágono ainda estão pressionando os países do Leste Europeu para enviar os MiGs (A caçada Supersonic Interceptor) de fabricação soviética para o exército ucraniano. O próprio Pentágono admitiu categoricamente que o fornecimento pode ter começado.

Como a inteligência muda?

Se no final de fevereiro o governo dos EUA decidiu compartilhar até as informações mais sensíveis e precisas, como, por exemplo, onde estavam as tropas russas (localização, localização etc.), agora a notícia é aproveitada para evitar que os países amigos do czar . Eles podem dar algumas “dicas” e antecipar os movimentos dos anfitriões ucranianos. O ponto número 4 é chamado de “gradação”, que significa avançar passo a passo, como Biden fez no início da guerra. Agora, no entanto, o presidente está assumindo riscos inimagináveis ​​há dois meses, como enviar tropas americanas para treinar ucranianos no uso de armas mais técnicas. Finalmente, a quinta razão para fazer mais é fazer sua voz ser ouvida Liderança No nível militar, enquanto no nível político, será Zelensky na linha de frente e Biden será um espectador interessado de qualquer maneira.

O presidente dos EUA seguirá o conselho de alguns de seus deputados proeminentes, que pediram a nomeação de um “César” para gerenciar as entregas de armas e coordenar com os aliados. Tradutor: Nós americanos ditamos Linha Como ontem em uma videoconferência com aliados, os Estados Unidos consideraram a possibilidade de rotular Moscou como patrocinadora do terrorismo, enquanto o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse sobre as sanções que Washington os “fortaleceria”. Enquanto a Rússia continuar sua “campanha contra a Ucrânia”. Putin advertiu: a América é séria.