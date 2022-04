Avançar com os braços em Kiev

Às cinco horas da tarde de ontem, uma coluna de fumaça branca subiu da siderúrgica em Mariupol. lá Rússia Dias atrás, ele estava declarando a batalha final contra aqueles poucos homens resistentes escondidos em abrigos. Izvostal. As forças do czar deram um novo ultimato, mas seu objetivo real era demolir a fortaleza impedindo a eventual captura da Cidade dos Mártires. Isso também foi relatado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, que publicou a interceptação de um telefonema em que um soldado russo falava de uma ordem da liderança para demolir as siderúrgicas. Apesar do número maior, os ocupantes russos não conseguiram controlar o ucraniano Mariupol. Então – escreva 007 Kiev No Telegram – eles querem demolir a siderúrgica, onde nossos combatentes defendem. Os ocupantes ignoram o fato de que os civis também estão escondidos na fábrica. Os russos estão preparando três toneladas de “surpresas” do céu.

Fab-3000

E a pátria, segundo o capitão do navio regimento Azov, Denys Prokopenko, são as granadas anti-fortificação que os soldados de Moscou já lançaram na siderúrgica Azovstal, onde há centenas de civis e membros do batalhão nacional. Prokopenko explica em uma mensagem de vídeo que os russos usaram essas bombas mesmo sabendo que civis, especialmente mulheres com crianças pequenas e idosos, ainda estavam nos túneis da grande fábrica. E na semana passada, o assessor do prefeito de Mariupol, Petro Andryushenko, falou sobre bombas de alto explosivo, como a FAB-3000, que os soldados russos estarão prontos para usar.

A cidade agora é um fantasma, destruição por toda parte, mas até que o último exército ucraniano abandonasse a guarnição, a Rússia não poderia alegar tê-la ocupado. As autoridades locais falam em cerca de 40.000 pessoas deportadas para a Rússia ou para regiões ucranianas controladas pelos russos. Desde fevereiro, cerca de 880.000 pessoas – incluindo 164.000 crianças – chegaram às terras russas e autoproclamadas repúblicas. Moscou não sabe quantos soldados e forças especiais estão escondidos dentro da siderúrgica. De fato, ele tem medo da entrada repentina, porque é provável que todas as estradas de acesso sejam minadas. “Tendo em conta a situação catastrófica na Usina Metalúrgica Azovstal”, é a declaração do Ministério da Defesa da Federação Russa emitida na manhã de ontem, nossas forças armadas “guiadas por princípios puramente humanitários” renovaram a ordem “para combatentes nacionalistas, batalhões e mercenários estrangeiros” a deporem as suas armas e munições, e declararam um cessar-fogo a partir das 12h00 (hora de Moscovo) de 19 de abril. A todos aqueles que depuseram as armas foi garantida a preservação da vida. Em suma, Moscou estava preparada para criar uma espécie de corredor humanitário para permitir uma saída segura. À noite, foi anunciado que 120 civis escondidos na fábrica haviam saído após o aviso.

A siderúrgica de Mariupol, Azovstal, foi praticamente destruída – admite o vice-comandante do batalhão Azov, Svyatoslav Palamar. Bombas pesadas são lançadas em siderúrgicas e sob os escombros há muitas pessoas”, disse ele à Rádio Svoboda. Enquanto o líder checheno Ramzan Kadyrov diz no Telegram: “As forças ucranianas serão completamente evacuadas da fábrica em breve. Assumiremos o controle total da Azovstal, o mais tardar amanhã (hoje, editor) ».

Passo 2

Enquanto isso, o exército de Vladimir Putin está atacando ao longo de uma frente de 480 quilômetros no leste da Ucrânia – de Kharkiv a Kherson e Mykolaiv, passando por Lugansk e Donetsk – como parte de uma grande ofensiva na chamada “nova fase da guerra”. O Estado-Maior de Kiev diz que as forças russas estão concentrando seus esforços para assumir o controle total da região de Donbass, no leste do país. O exército de Moscou tentou romper as defesas da Ucrânia ao longo de quase toda a linha de frente, disseram eles. Mas até agora – explicou o oficial militar regional de Lugansk Sergei Gaidai – eles só conseguiram passar por duas regiões: a cidade oriental de Kremena que capturaram e outra pequena cidade. O Estado-Maior ucraniano também informou que os russos começaram a intensificar sua ofensiva em grande escala, com tropas tentando avançar em várias áreas, incluindo a região vizinha de Kharkiv. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, confirmou que a “segunda fase da operação especial” havia começado. Ele acrescenta: “Não estamos procurando uma mudança de regime na Ucrânia – já dissemos isso muitas vezes. Queremos que os ucranianos sejam livres para decidir como viver. Em qualquer caso, vocês não usarão armas nucleares”.

A estratégia

Deve-se dizer, então, que o novo assalto ao país parece ter sido pensado de forma diferente. As forças russas mostram que aprenderam com seus erros na fase inicial da invasão. Mesmo que – fontes do Pentágono citadas pelo Washington Post – persistam problemas na cadeia de comando e no fornecimento de peças de reposição. Segundo o analista Mick Ryan, general australiano aposentado, as próximas 48 horas ajudarão a entender: se as forças de Moscou conseguirem um avanço significativo, será um sinal de maior eficiência. Caso contrário, significa que eles não aprenderam com seus erros e “os ucranianos são tão bons quanto pensamos”. Em preparação para a ofensiva que estava começando, os russos reuniram forças e suprimentos por semanas. “Eles empregam artilharia pesada, comandantes e observadores, aviação e especialmente apoio de helicóptero”, observa um alto funcionário do Pentágono. Atualmente, ele observa, os combates mais ferozes estão ocorrendo em torno de Bubasna, uma cidade que estava sob controle ucraniano antes da invasão, localizada entre as autoproclamadas repúblicas separatistas de Lugansk e Donetsk. Aparentemente, os soldados russos pretendem se mudar da cidade de Izyum, com o objetivo de expulsar os soldados ucranianos dos centros populacionais de Popasna e Slovyansk, duas regiões 200 quilômetros ao norte de Mariupol que já sofreram fortes combates em 2014.