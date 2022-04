Dúvida após os insultos de Damiano a César – Libero Quotidiano

“Cada um condena esta guerra à sua maneira e é livre para se expressar como bem entender.” como ele Albano Karisi Fale sobre a polêmica que foi lançada sobre pele de homem. do palco Coachellao famoso festival de música realizado na Califórnia, a banda de rock romena denunciou a invasão russa, com Damiano David que gritou “Liberte a Ucrânia, f*da-se Putin”. Assim, os vencedores de Sanremo e Eurovisão deram a volta ao mundo, encontrando muitos adeptos, mas também fortes críticos.

chamá-loAdnkronosAl Bano – que sempre foi pró-Putin e depois voltou atrás diante da guerra lançada pelo líder do Kremlin – disse o que aconteceu:Se Maneskins faz isso porque eles pensam assim, tudo bem. Devemos ser firmes em condenar o que está acontecendo na Ucrânia.” Então o famoso cantor se fez algumas perguntas: “Mas Putin o vê na TV? Você vê as cenas desumanas que testemunhamos diariamente? Meu desejo é que essa tragédia termine o mais rápido possível.”

Obviamente, a posição expressa por Manskin no Coachella foi recebida com elogios de Kiev: “Os vencedores do Eurovision – informou o Verkhovna Rada – a banda de rock italiana Manskin, expressaram seu apoio à Ucrânia e cantaram sua nova música Gasoline. A exposição foi acompanhada por fotos do ataque russo à Ucrânia e pessoas afetadas pela guerra. A Ucrânia agora também se manifestou sobre o desempenho de Manskin, confirmando também que ela “se recusou a visitar a Rússia em solidariedade com a Ucrânia”.