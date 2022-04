“A Batalha de Donbass começou”

guerra Presidente russo Vladimir Putin Ele mata, destrói e zomba do inimigo. Não há honra para a arma porque as vítimas são principalmente civis. Eles foram martirizados com uma bala na cabeça, com as mãos amarradas nas costas, jogados em valas comuns e uma medalha para quem atirasse. O último insulto do presidente russo é o reconhecimento dado ao departamento estacionado em BuchaAcusada de crimes de guerra pela procuradora-geral ucraniana Irina Venediktova: a 64ª Brigada de Fuzileiros Motorizados recebeu o apelido de “A Guarda”. Uma óbvia decisão provocativa motivada pelo Kremlin por causa do “heroísmo de massa, coragem e força demonstradas pelo exército em ações de guerra em defesa da Pátria e dos interesses do Estado”. Lançamento de mísseis nas cidades. Agora os russos estão se movendo para o leste, e a ofensiva “começou como um inferno”, diz o governador de Lugansk Sergei Gaidai, sobre o chamado segundo estágio da ofensiva russa.

mísseis

Um alerta aéreo foi declarado em quase todas as regiões do país. Ontem o alvo era Lviv, com pelo menos sete mortos e 11 feridos, incluindo uma criança de três anos. “Artem fugiu com a mãe de Kharkiv – diz o prefeito Andrei Sadovy – a vítima mais jovem tem trinta anos. O que vemos hoje é genocídio, é um ato deliberado para matar pessoas pacíficas. Lamentamos a primeira morte em nossa cidade, mas devemos estar o mais vigilantes possível”. O alarme antiaéreo disparou por 45 minutos, disse o governador da região, Maxim Kozytsky: “Os russos dispararam quatro mísseis, três dos quais atingiram armazéns e uma garagem”. “Parecia um terremoto, as portas da casa tremeram apesar de morarmos a dez quilômetros da explosão”, disseram os moradores. “Estamos preocupados, temos um vazio dentro. Porque nós? Não entendemos o motivo de tudo isso”, Myroslava se desesperou. Os ataques russos também atingiram uma estação ferroviária perto da cidade que, como explica o padre Taras Zybelinsky, “é um ponto sensível nesta parte da Ucrânia: onde os refugiados vindos do norte e do leste chegam à Europa”. Um centro que os russos consideram acima de tudo um objetivo estratégico, como muitas outras infraestruturas, para impedir o fluxo de armas do Ocidente para a Ucrânia.

ir para o ataque

Juntamente com os ataques de mísseis à capital e ao Ocidente, o centro da guerra mudou para a Frente Oriental. Kremina foi conquistada na região de Lugansk: “Eles atiraram em pessoas, quatro pessoas foram mortas e agora controlam a cidade. É impossível evacuar civis”, anunciou Sergey Gaidai no Telegram. Dois foguetes caíram no Dnipro, o que levou a baixas, e mais dois caíram nas regiões de Senelnikiv e Pavlograd. “Agora podemos dizer que as tropas russas começaram a batalha de Donbass, que estão preparando há algum tempo. Volodymyr Zelensky, encomendando armas do Ocidente, observou que uma parte significativa do exército russo está agora dedicada a este ataque, chamando qualquer atraso no fornecimento de “permissão para a Rússia matar”. Fontes do Pentágono informaram que o exército invasor está movendo “artilharia pesada e aeronaves” para o leste, e o porta-voz do Ministério da Defesa do Kremlin, coronel Oleksandr Mutozyanek, confirma: “As forças russas completaram a montagem de forças sob o ataque”.

As autoridades de Lugansk instaram os moradores a evacuar a região sudeste imediatamente: “A próxima semana pode ser difícil. Pode ser a última vez que ainda temos a chance de salvá-lo”, adverte Gaidai. Enquanto isso, os invasores não soltam Mariupol. “A batalha continua. O inimigo invade o porto”, este é o relatório diário do Estado-Maior da Ucrânia. pelo menos mil civis Mariupol passa fome, mas tenta resistir. “20% da cidade ainda é nossa”, afirma o vice-prefeito. O batalhão Azov divulga um vídeo da luta nas redes sociais: “A defesa de Maripol continua. Apesar da invasão das forças inimigas, os combatentes do regimento Azov estão resistindo.”

as crianças desaparecidas

A abordagem dos russos em relação a Mariupol, como lemos no último relatório da inteligência britânica, é a mesma adotada “na Chechênia em 1999 e na Síria em 2016: grande parte da infraestrutura foi destruída e há muitas baixas entre a população” . Falando em nome de todos, o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais Sergei Volina, que escreveu uma carta ao Papa Francisco “para salvar a população exausta, chegou o momento em que a oração não é mais suficiente”. E precisamente da Crimeia, o alarme de um grupo de direitos humanos veio porque os soldados russos levaram à força 150 crianças de Mariupol, 100 delas foram levadas para o hospital e a maioria foi levada de seus pais.

“O exército os levou para Donetsk ocupado e Taganrog russo”, disse Olha Skrypnik, chefe da associação. “Algumas das crianças sequestradas perderam seus pais nos bombardeios, mas ainda têm tutores em territórios não ocupados ou sob proteção do Estado”, diz Petro Andryushenko, assessor do prefeito de Mariupol. Por outro lado, os órfãos, juntamente com os funcionários do instituto da cidade, foram evacuados de Mariupol entre 24 e 25 de fevereiro.

Ao clamor da ansiedade dos voluntários, somam-se as acusações do presidente Zelensky, que diz que desde o início da invasão, 5.000 crianças foram “deportadas” para a Rússia da região de Mariupol. “Eles não foram autorizados a ir para as zonas francas da Ucrânia: onde estão essas crianças? Ninguém sabe”, medita. Anatoly Fedorok diz que o exército russo não traz nada além de destruição. Um em cada cinco habitantes foi morto durante a ocupação. Pessoalmente, como milhares de cidadãos, odeio aqueles que torturaram e mataram os pacíficos habitantes deste lugar ».