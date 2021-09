Reportagem de Kandahar, onde há quem diga não à violência talibã – Corriere.it

a partir de Lorenzo Cremoni, enviado para Kandahar

O mistério sobre Abdul Ghani Baradar e Hibatullah Akhundzadeh e líderes moderados desapareceram depois que foram vistos pela última vez na cidade

O Taleban venceu com força militar. Mas vão descobrindo dia a dia que gerir uma profissão é difícil, principalmente nesta profissão Eu influenciei o Afeganistão e me acostumei com as regras da democracia Importado em vinte anos de existência de IA. Mesmo aqui, em Kandahar, sua capital histórica, a situação não é nada simples para eles. Demorou 24 horas para descobrir uma cidade revoltada, muito diferente daquela que estava sob o controle dos pashtuns, que foi visitada pelo mulá Omar nos anos 1990.

O outro lado da capital pró-Talibã Entre as turmas da universidade fechada, alguns alunos deixaram claro que gostariam de fugir para o exterior. As meninas falam sobre um país sem futuro. Os empresários locais já partiram em massa. Uma parteira do hospital regional diz que sua especialidade não terá mais valor se for alcançada sob o governo do Taleban. Então é necessário mudar Primeiras impressões da noite.

Protestos em Kandahar Ontem de manhã, por volta das dez horas, nos surpreendemos ao ver mil homens, furiosos, barulhentos, aglomerados em frente ao gabinete do governador dominado pelas bandeiras brancas do Califado. Eles protestaram contra a decisão dos líderes do Taleban Pedido de compra de habitação pública confiada a antigos funcionários Autoridades municipais para repassá-lo aos seus combatentes. Somos centenas de famílias, mais de 4000 pessoas no total. Eles nos disseram que tínhamos algumas horas para nos mudar. Para onde vamos e o que vamos fazer? , eles explicam de um pequeno grupo ansioso para ser ouvido. READ Afeganistão, a retirada dos EUA se transformou em uma derrota para Biden: Veja como

Violência talibã Um repórter local foi espancado. O Taleban não conhece meias medidas. Eles mandam jovens milicianos armados com rifles automáticos, brandindo-os como um bastão. De vez em quando, eles tiram a trava de segurança e apontam a arma para as pessoas. Alguns anciãos convidam todos a se sentarem no chão. Estamos a um sopro de um banho de sangue. Após cerca de uma hora, a situação parecia se acalmar com a promessa de negociações. Mas poucos acreditam nisso. Eles virão à noite e haverá prisões. Jawad Rashid, jornalista de um jornal regional, diz que o Taleban não conhece outra lei além da lei da força.

Sombra do Mullah Omar Em busca de esclarecimentos, vamos visitar o que aqui é chamado de Qaraqat al-Sharif, o santuário do xale do Profeta. Está localizado em uma área sagrada de mesquitas e madrasas dedicadas aos Durrani, a dinastia Pashtun que por mais de três séculos conseguiu unir o país. Saeed Habib Hakonzadeh, de 34 anos, não é apenas um zelador. Sua família passou esta missão de pai para filho por mais de 370 anos. Fico feliz em notar que este é o terceiro lugar mais sagrado no Islã depois de Meca e Medina. Embora ainda não tivesse dez anos, ele se lembra bem que em 4 de abril de 1996, quando Mullah Omar pegou os restos mortais e os presenteou a uma multidão de jovens combatentes talibãs em êxtase, declarando-se o Emir de Al-Moneim, o Comandante do os fiéis.

O rude e ignorante Talibã No entanto, ainda hoje ele é crítico do Taleban. Eles são rudes ignorantes. Eles negaram acesso às mulheres. A tradição diz que todas as quintas-feiras de manhã eles podem vir rezar no santuário. Por outro lado, de quinta-feira ao meio-dia até sexta-feira à noite. Mas não o fazem, com base em leis absurdas e injustas, mas impõem proibições que só servem para despertar ressentimentos. Qual é o propósito de proibir o excesso de mulheres em parques e academias? Não entendem que este país não é mais o país primitivo obediente de vinte anos atrás? READ O colapso da infecção cobiçada na Grã-Bretanha: apenas uma em cada mil pessoas | Mas as reaberturas fizeram com que o Rt

Eles contam e não falham Segundos depois, chegou Sattar Othman, um gigante de mãos largas e turbante preto, colocado pelo Talibã para proteger todo o distrito religioso. Acompanhado por dois meninos armados com o último modelo de metralhadoras americanas. Não impusemos qualquer proibição às mulheres. Nós, talibãs, decidimos a verdade, diz ele em voz baixa, quase aborrecida, com a arrogância de quem não está acostumado a contradições. Hakonzada o deixa ir. Mas ele está imediatamente ansioso para se estressar. eles estão mentindo. Eles contam e não falham. Qualquer um aqui responde que as mulheres não podem mais vir ao santuário.

Segredo de Baradar e Akhundzadeh Quando perguntamos a eles o que aconteceu com eles Abdul Ghani Bardar NS O prestígio de Deus Akhundzadeh, também é pálido e prefere não responder. Eles são os dois líderes associados à frente moderada Sobre o qual nada se sabe há alguns dias e abundam as teorias perturbadoras. Boatos foram reprimidos nas redes sociais pelo movimento linha-dura do Taleban ligado ao clã Haqqani e ao governo do Paquistão. Parece que foram vistos pela última vez em Kandahar. Mas mesmo aqui, no santuário do centro da cidade, encontramos respostas precisas.