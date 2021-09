Sarah Ferguson e Andrea, bomba sobre seu casamento após acusações de agressão sexual – Libero Quotidiano

casamento bis para Sarah Ferguson e o Príncipe Andrew? de acordo com o que New York Post, O irmão do príncipe Charles gostaria de se casar novamente com sua ex-mulher, mesmo que ele tenha que sobreviver ao escândalo de secretariadoviolência sexual em que ele participa.

Parece que o ex-casal real encontrou o amor novamente durante Pandemia do coronavírus, tanto que eles vão voltar a morar juntos, disseram algumas fontes à Vanity Fair. De acordo com a revista, “Algo acendeu Existe a possibilidade de um segundo casamento se tudo correr bem. “

Na verdade, André foi absolvido de seus deveres reais após alegações de agressão sexual por Virginia Roberts Giuffre, que afirma ter sido forçada a fazer sexo com o príncipe três vezes, a partir dos 17 anos. O juiz dos EUA, que terá de comentar o caso, deu ao advogado de Joffrey mais uma semana para notificar o príncipe, que não pode ser localizado ainda.

Sarah Ferguson nunca parou de defender o Príncipe Andrew das acusações que ele sempre negou. 1996. “Eu mantenho meu compromisso, não importa o que aconteça.” Ainda amo.