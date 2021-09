A ‘bomba’ de Pope: ‘Existem cardeais negadores …’

Papa FrancescoNa viagem de volta da Hungria e da Eslováquia, ele deu a habitual entrevista coletiva que acompanha Bergoglio quando ele está para retornar ao Vaticano, o capítulo Covid19, que enfatizou como a negação até conseguiu entrar nos aposentos sagrados.

discussão entre católico Ele é muito ágil em questões epidemiológicas, mas o papa argentino nunca endossou ou apoiou as teses de alguns partidos que tendem a adotar o caso pelo não parasitismo. Com efeito, Jorge Mario Bergoglio explicou imediatamente qual era a linha da Santa Sé, vacinando-se e trovejando em várias circunstâncias a necessidade da vacinação. Para que conste, o ex-sucessor de Peter Joseph Ratzinger também foi vacinado. Depois, há a batalha pela liberação da patente da vacina, mas isso é outra história.

Ex-Arcebispo de Buenos Aires – Como mencionei antesAdnkronos Foi específico quando, ao falar de negação, queríamos nos referir a “alguns negadores” que fazem parte de uma associação Fundamentos. Bergoglio passou a falar do Cardeal, entre os negadores, hospitalizado após contrair o vírus que abala o planeta. E os pensamentos de muitos, inúteis a esconder, dirigiram-se ao cardeal Raymond Leo Burke, que, no entanto, teve de passar pela fase mais violenta de sua doença. Além disso, o cardeal e conservador dos EUA parecia crítico ou hesitante em relação às vacinas da Covid-19. Daí a conclusão que o Santo Padre qualificou de “pobre” em relação à doença que contraiu, citando, ainda que indiretamente, o caso do cardeal americano.

Em seguida, o bispo de Roma enfatizou questões de moralidade vital, assumiu uma nova posição contra o aborto e determinou como o casamento representava um sacramento apenas por meio da união entre um homem e uma mulher. Palavras que parecem ter um peso específico maior, se possível, depois de todas as polêmicas que previram a cúpula com o presidente húngaro Victor UrbanEle é um conhecido defensor da chamada família tradicional. Como isso foi explicado? Em Inside Over, de fato, o encontro entre o Papa e o líder da Hungria foi apenas baseado em divergências de pontos de vista.

empregoaborto espontâneo, conforme recuperado por LAPRESS, o Santo Padre assumiu um conceito que já havia utilizado. O que vincula as práticas de aborto ao emprego de assassinos: “O aborto é mais do que um problema – começou – é assassinato. Sem meias palavras: quem faz um aborto mata. Pegue qualquer livro sobre embriologia: na terceira semana de gravidez todos os órgãos já estão lá, não é um ser humano, mas a vida humana, ponto final. E deve ser respeitado. Para quem não quer entender, faço duas perguntas: É certo matar uma vida para resolver um problema? Resolver um problema porque cientificamente é a vida humana. “