O primeiro-ministro britânico Boris Johnson substituiu três ministros de seu gabinete

Primeiro ministro britânico Boris Johnson substituindo Três ministros de seu gabinete como parte de uma ampla remodelação ministerial que começou há algum tempo: o secretário de Educação Gavin Williamson, o secretário de Habitação Robert Jenrick e o secretário de Justiça Robert Buckland foram todos removidos de seus cargos.

O Ministério da Justiça ficará com Dominic Raab, que deixou o cargo de secretário de Estado, e será substituído por Liz Truss. Nadim Al-Zahawi substituirá Williamson, que até agora participou da campanha de vacinação. Em vez disso, Jenrick será substituído pelo político de longa data Michael Gove. O porta-voz de Johnson anunciou a remodelação do gabinete na manhã de quarta-feira e disse que ajudaria “a construir uma equipe forte e unida para reconstruir o país após a pandemia”.

A princípio parecia que Rahab também estava destinado a deixar o governo, devido às muitas críticas que recebeu por não ter retornado imediatamente ao Reino Unido de Creta, onde estava de licença, durante a crise devido ao controle do Taleban no Afeganistão. No final, Johnson decidiu apenas substituí-lo e também lhe confiou o cargo de vice-primeiro-ministro.