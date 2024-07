Biden está fora, Michelle Obama tem a única chance de vencer Trump: pesquisa

Michelle Obama é a única potencial substituta de Joe Biden na corrida pela Casa Branca que pode vencer Donald Trump. É o que mostra uma pesquisa Reuters/Ipsos, que mostra que a ex-primeira-dama — que sempre negou querer entrar na política — teria uma vantagem significativa sobre o ex-presidente, de 50% a 39%. A questão do candidato alternativo de Biden torna-se mais urgente hora após hora, surgindo notícias sobre o pensamento do presidente sobre um possível retrocesso.

Entre outros democratas tidos em conta na sondagem, destaca-se a vice-presidente Kamala Harris, que Trump derrotará por um ponto, 42% a 43%. Enquanto o governador da Califórnia, Gavin Newsom, perde por 3 pontos, e a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, perde por 5. Ao contrário de outras pesquisas de opinião, esta pesquisa não registra um declínio para Biden após o debate e descreve o duelo entre Biden e Trump. Trump está empatado, com ambos os candidatos com 40%.

O papel de Barack Obama

As notícias das últimas horas também destacaram parcialmente Barack Obama como conselheiro pessoal de Biden. Depois do desastroso debate televisivo que teve lugar na passada quinta-feira, houve um telefonema, segundo fontes informadas, mas não especificaram até que ponto Obama abordou directamente as dificuldades e fraquezas demonstradas pelo presidente ou manifestou preocupações sobre as suas hipóteses de vitória. .

As preocupações que o ex-presidente expressou, em vez disso, em privado, aos seus aliados, a quem disse que o já difícil caminho de Biden para a reeleição ficou ainda mais difícil depois do debate.

Uma avaliação da situação mais alarmante do que a feita no post calorosamente partilhado pelo ex-presidente em que afirmava que “noites más nos debates acontecem, acredite”, referindo-se ao fracasso do seu primeiro debate em 2012, repetindo-se, no entanto. Sua confiança nas capacidades de seu ex-vice.

“O Presidente Biden está grato ao Presidente Obama pelo seu apoio inabalável desde o início da campanha como um forte elemento de ligação com os eleitores e um conselheiro de confiança do Presidente”, comentou Lauren Hitt, porta-voz da campanha de Biden.

Na verdade, Obama tem vindo a manifestar preocupações há meses sobre a dificuldade de fazer campanha em privado, com amigos, mas também com o presidente. Pela sua reeleição e pelo risco de vitória de Donald Trump. Mesmo antes do debate, ele reiterou, mais uma vez ao seu círculo íntimo de aliados, as suas preocupações sobre a corrida à Casa Branca a alguns dos seus amigos de confiança.

No entanto, ao contrário de muitos democratas que entraram em pânico, exigindo a retirada de Biden, Obama não tirou conclusões precipitadas e continuou a considerar-se obrigado, à luz dos oito anos que passaram juntos na Casa Branca, a ajudar e apoiar Biden.