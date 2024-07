Segunda-feira será terrível para ele Ele voaPelo menos de acordo com o Ministério da Defesa ucraniano. lá RússiaNo último dia, 1.110 homens e 66 sistemas de artilharia teriam sido perdidos na Ucrânia. A Newsweek informou sobre os comentários feitos pelas forças armadas em Kiev na segunda-feira, depois que Moscou alegou que suas forças haviam capturado mais duas aldeias no leste do país devastado pela guerra. De acordo com uma actualização das Forças Armadas em Kiev publicada nas redes sociais, desde Fevereiro de 2022, a Rússia sofreu um total de 543.810 baixas, incluindo mortos na frente e feridos na Ucrânia e perdeu pouco menos de 14.600 sistemas de artilharia. O jornal britânico noticiou, na segunda-feira, que o Estado-Maior Ucraniano anunciou que desde a manhã de domingo, 115 veículos russos de vários tipos foram destruídos, incluindo 19 tanques e 26 veículos blindados de transporte de pessoal, mas a revista Newsweek especificou que não foi capaz de verificar de forma independente o números e ligou. O Ministério da Defesa da Rússia enviou um e-mail para comentar. Foi enfatizado que o número de vítimas e de vítimas no campo de batalha nem sempre é claro durante os conflitos ativos, e os especialistas recomendam cautela ao lidar com os números fornecidos por ambos os lados em conflito.

A Ucrânia e os russos atacam um aeroporto militar: 7 aeronaves destruídas. Orban chegou a Kiev para conversar com Zelensky

Estimativas

O governo britânico estimou no final de maio que o total de vítimas na Rússia pode ter atingido 500 mil. Ao longo de Maio de 2024, de acordo com o Ministério da Defesa britânico, o número médio diário de vítimas em Moscovo foi superior a 1.200, representando a contagem média diária mais elevada de vítimas numa guerra em grande escala, enquanto o Kremlin ainda está a fazer esforços de recrutamento para reabastecer a sua escassez de tropas. . Linhas afetadas pela “ofensiva de atrito contínuo” ao longo de centenas de quilômetros da linha de frente.

a introdução

A Ucrânia disse que a Rússia é capaz de recrutar até 30 mil novos soldados para suas fileiras todos os meses, reforçando as táticas sangrentas que estão sendo implementadas para obter ganhos lentos, mas constantes, no terreno, que resultam em muitas baixas. Quando lançou uma ofensiva transfronteiriça da região russa de Belgorod para a região nordeste de Kharkiv, na Ucrânia, no início de Maio, Moscovo redobrou os seus esforços para avançar para oeste, na região oriental de Donetsk, na Ucrânia. O exército ucraniano tem anunciado repetidamente que os combates mais intensos ocorrem a leste da estratégica cidade de Pokrovsk, em Donetsk, enquanto a Rússia avança para oeste do antigo reduto da Ucrânia, Avdiivka. Desde fevereiro, Moscou controla Avdiivka.

As declarações de ambos os lados ainda são contraditórias. O Ministério da Defesa russo disse no domingo que as suas forças assumiram o controlo de duas aldeias na região de Donetsk. As suas forças agora, novamente de acordo com o Kremlin, controlam Spern, um assentamento a leste de Donetsk, não muito longe da região de Luhansk. Também ocupou Novoleksandrivka, uma vila localizada a leste de Pokrovsk e a noroeste de Avdiivka. Na segunda-feira, os militares ucranianos alegaram que as suas forças tinham, nos dias anteriores, “repelido” oito ataques russos a leste do assentamento de Siversk em Donetsk, incluindo na região de Sberny. Novamente, de acordo com os militares de Kiev, a Ucrânia teria repelido 42 ataques russos. a leste de Pokrovsk. Incluindo ataques perto de Novoleksandrivka.

