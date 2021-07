Em quais países é obrigatório

quando e quanto Faça o O corredor verde e como verificar o cumprimento da legislação pertinente não é um problema apenas para a Itália, mas é encontrado em toda parteUnião Européia.

Entre monitorizações, sanções, obrigações e dinâmicas sociais, o corredor verde também é obrigatório noutros países europeus com escalas e pesos diferentes consoante os locais. Nós vemos em quais países da União Europeia Pista verde é obrigatória E quais são as orientações gerais fora da Itália.

Em quais países o corredor verde é obrigatório: em primeiro lugar, viajar

Mesmo antes do debate nos vários países da UE, A passagem verde é obrigatória para viagens Entre os estados que exigem essa certificação.

Isso significa que é bom para todos os italianos que desejam viajar para a Europa para perguntar sobre tudo julgamentos É útil poder fazer a travessia dentro do país de destino, pois nem sempre é igual em todos os lugares.





Isso é especialmente verdadeiro para Quem reserva as férias em agosto corre o risco de cancelamento ou atraso.

França e o corredor verde

O França É o país europeu que mais tem pressionado para estender o uso do Corredor Verde a outras atividades, bem como para entrar no campo de jurisdição francês. Na França, o dever de mostrar pista verde Não só no teatro e em locais de encontro social, mas também em ônibus e trens, al supermercado E nas lojas.

No entanto, parece que esta linha dura que Emmanuel Macron estava tentando impor está a caminho amolecimento E mais inclinado ao modelo italiano de restringir o compromisso com as atividades sociais, sem tocar nas restrições ao acesso à alimentação, o que seria muito difícil de justificar segundo os advogados do governo francês. haveráCompromisso com o tráfego verde alcançar Instalações de saúde.

Reino Unido e tudo grátis

A Inglaterra é exatamente o oposto da França. Na verdade, no Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson Ele suspendeu todas as restrições internas da nação por enquanto, embora tenha anunciado novas leis para o início de setembro.





A ideia do governo britânico é criar uma manobra que empurre os jovens para ela tome a vacina através de campanhas consciênciaEm vez de criar um sistema de controle e proibições baseado no acesso a locais de cunho social e de entretenimento.

Espanha e portugal

Na Espanha, o corredor verde é Obrigatório para turismo Em particular, na Catalunha também para participar em eventos com capacidade para mais de 500 pessoas.

Em Portugal, no entanto, a linha do governo é muito mais rígida e Passe de saúde É necessário ir ao restaurante em 60 concelhos diferentes, incluindo Lisboa e Porto. Além disso, o toque de recolher vai das 23h às 5h e lá restrições muito estritas Bares e seus horários.



O que está acontecendo na Alemanha

A Alemanha ainda não impôs restrições, e a chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou repetidamente que não deseja quaisquer restrições, pelo menos por enquanto. EU ‘Compromisso de tráfego verde não está entre os projetos Funcionários do governo e a chanceler nos tranquilizam sobre esse aspecto.

No entanto, Angela Merkel exortou a população a vacinar o máximo possível e o governo continuará a fazê-lo Campanhas de sensibilização Que, no entanto, não prescreve qualquer tipo de obrigação inerente a um green card, nem no que diz respeito a viagens, nem no que diz respeito ao exercício de atividades comerciais, de saúde ou primárias, como supermercados.

Grécia e Delta Variável

Com medo da variável delta, a Grécia decidiu que Força a pista verde الممر Para bares e restaurantes, bem como para todos os locais culturais.

A vida noturna na Grécia está passando por mudanças no curso normal, especialmente em algumas áreas, como no caso de MykonosO que não há muito tempo cancelou a música em boates.



Dinamarca segue a linha francesa

na Dinamarca, il green pass servindo Sobre ir Em toda parte. Além de produtos básicos, os certificados verdes são usados ​​para ir a quase todos os lugares: desde restaurantes, cinemas, teatros e até um cabeleireiro.





A fonte dominante é Não aceita clientes Dentro da loja que não possui certificado verde.

Rota do meio Letônia e Lituânia

Em relação, no entanto, Letônia e LituâniaEsses dois países adotaram uma política intermediária entre restrição estrita e acesso Mesmo para quem não foi vacinado.

Na verdade, quem possui a via verde pode acessar facilmente bares, restaurantes, academias, cinemas e atividades sociais sem quaisquer restrições; Enquanto aqueles sem o certificado verde ainda podem acessar serviços – incluindo bares e restaurantes – mas apenas ao ar livre e respeite a distância.