uma uma perna Salve isso Alasca Depois de lutar por uma semana contra A Urso. Como no filme vencedor do Oscar de Leonardo DiCaprio, The Revenant, o cara teve que lidar com a caça de animais selvagens em busca de comida e foi salvo pela intervenção divina de um helicóptero da Guarda Costeira.

Leia também> O príncipe Harry nega que publicará memórias

Por uma semana ele resistiu aos ataques do urso: “Ele voltava todas as noites!”

Um homem foi resgatado após ser perseguido e atacado repetidamente durante uma semana por um urso pardo No deserto do Alasca. Com ferimentos na perna e no torso, uma mistura de adrenalina e privação de sono e apenas dois cartuchos de munição restantes para sua pistola, ele foi finalmente encontrado pelo piloto da Guarda Costeira, Capitão Jared Carvajal, que avistou uma etiqueta. SOS e “Help Me” escrevem em um telhado de zinco em uma cabana no deserto a 64 quilômetros de Old Nome, ao lado de alguém que tenta desesperadamente chamar a atenção acenando com as duas mãos no ar.

O homem, segundo o “The Independent”, que ainda não foi identificado, explicou à Guarda Costeira dos EUA que foi atacado por um urso pardo e que passou uma semana sem dormir recusando visitas ao animal selvagem. Eles derrubaram as portas da cabana. Uma intensa história de sobrevivência que lembra a trama do filme vencedor do Oscar de 2015 Retorna, onde Leonardo DiCaprio luta contra um urso e é abandonado para morrer.

O homem, na casa dos 50 anos, disse que chegou ao acampamento no dia 12 de julho e encontrou o animal alguns dias depois. Ele conseguiu escapar de suas garras e voltou para a cabana do acampamento, onde tratou dos ferimentos nas pernas e no peito: “Ele disse – o comandante Karbagal disse ao New York Times – que o urso voltava todas as noites. – Dormi alguns dias.

O resgate da Guarda Costeira foi um golpe de sorte notável, já que a tripulação do helicóptero do Comandante Karabakhal, partindo de Kodiak, estava a caminho de outro destino, mas mudou o curso cerca de um quilômetro para evitar o mau tempo. Em seguida, o helicóptero transportou os feridos para o meu sono. A Guarda Costeira ressaltou que o acidente é um lembrete a todos que se dirigem ao deserto e recomenda que sempre carreguem um sinal de emergência ou telefone via satélite.

Última atualização: sábado, 24 de julho de 2021 às 11h45 صباح



© Reprodução reservada