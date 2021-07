Austrália, negadores e de-extremismo nas ruas: manifestações nacionais contra bloqueios e medidas anti-Covid

Milhares de pessoas foram às ruas nas principais cidades australianas, clamando por ‘liberdade e liberdade’, para protestar contra o novo bloqueio total A luta contra a Covid foi imposta nos últimos dias, enquanto o número de novos casos aumentou devido a variável delta Está crescendo em todo o país, que em vez disso saiu quase ileso da primeira onda. Manifestações não autorizadas, às vezes violentas, ocorreram, um SydneyE a Melbourne bem como para Brisbaneque nem sequer estão sujeitos a encerramento forçado.

Em Sydney, em particular, os manifestantes, cerca de 15.000 segundo algumas estimativas, quase todos sem máscara, entraram em confronto com a polícia à força, atirando garrafas de plástico e outras coisas; Até vasos de flores contra clientes que também pisaram a cavalo. Pelo menos 57 pessoas acabaram algemadas e mais de 100 foram multadas.

Ministro da Polícia de New South Wales, David ElliotE ele, que descreveu a manifestação como um evento de “super publisher”, anunciou a formação de uma equipe especial para exibir imagens de vídeo de câmeras de vigilância para identificar os manifestantes. “Eu ficaria muito surpreso se na próxima semana não vermos um aumento nas infecções nas áreas de onde vêm esses manifestantes”, disse ele. “Estou profundamente enojado com os manifestantes que tomaram ilegalmente as ruas hoje e cujas ações egoístas colocaram em risco a segurança de todos nós”, disse o premiê de New South Wales em um comunicado. Gladys Berejiklian.

Em Melbourne, onde as restrições podem durar até outubro, milhares de manifestantes se reuniram em frente ao parlamento estadual, segurando cartazes com os dizeres “Isto não é um vírus, trata-se do controle total do governo sobre o povo” ou “Receio também o governo.” COVID-19Pelo menos seis pessoas foram presas.

Os organizadores pediram aos manifestantes que se reunissem usando redes sociais, anunciando protestos até mesmo em sites usados ​​frequentemente para divulgar teorias. sem vax. De acordo com as regras atuais de saúde pública, pessoas que não pertençam ao mesmo domicílio não podem se reunir em grupos de mais de duas pessoas fora de casa.

Desde o início da epidemia, a Austrália, 25 milhões de pessoas, grave mais 32500 aprox e 916 mortes, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, mas apenas 12,55% da população foi vacinada.